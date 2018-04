Autóbalesetnél sem kenődött el a szemfesték

Az USA Massachusetts államában autóbaleset áldozata lett Shelby Pagan. A mentők kórházba szállították. Eszébe jutott, hogy szelfit készít magáról, amely a későbbi hatósági eljárásoknál jól jöhet mint bizonyíték. A közösségi médiában megjelent kép szokatlanul sok hozzászólást és megosztást kapott: az volt benne a feltűnő, hogy a súlyos balesetet szenvedő nő sminkjének egy bizonyos része milyen jól bírta a megpróbáltatásokat.

A Fox News tudósítása szerint az USA Massachusetts államában, egy autópályán történt az a baleset, aminek Shelby Pagan az áldozata lett. Úgy vette észre, hogy valami baj van az autójával, lehúzódott a leállósávba, éppen csak bekapcsolta az elakadásjelzőt, másra már nem maradt ideje, mert egy figyelmetlen sofőr 90 km/h sebességgel belerohant. Shelby Pagan súlyosan megsérült, a mentőknek nyakpánttal kellett stabilizálniuk a fejét. Már nyolc órája volt a kórházban, amikor eszébe jutott, hogy szelfit készít magáról, ami bizonyítékként később jól jöhet egy kártérítési perben.

A kép aztán nagy sikert aratott a közösségi médiában, sokan megosztották, kommentelték. Az ugyanis rajta a feltűnő, hogy Shelby Pagan alsó szemhéján a sírástól elkenődött a festék, viszont felül tökéletes maradt a sminkje. Ennél jobb reklám nem is kellhet a Kat Von D Tattoo Liner szemceruzának: a használóját akár súlyos autóbaleset is érheti, de a sminkje tökéletes marad. Sorra érkeznek a terméket dicsérő hozzászólások. Sőt már Madeleine Dunne is közzétett egy szelfit, amelyen az arcán és a homlokán lévő sebekből látszik, hogy durva dolog történt vele, viszont a Kat Von D Tattoo Liner szemceruza megint jól vizsgázott, mert egyáltalán nem kenődött el.