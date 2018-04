Bűnözők tanítanak floridai iskolákban

A floridai törvények szerint a magániskolák nem kaphatnak támogatást olyan tanáraik után, akik bűncselekményt követtek el. Az idők folyamán elfeledkeztek erről a törvényről és senki sem ellenőrizte a tanárok múltját. Mivel most három esetben is kiderült, hogy büntetett előéletű tanárokat alkalmaztak, elrendelték az összes floridai magániskola átvilágítását.

Az Orlando Sentinel számol be róla, hogy háttérellenőrzés elvégzésére kötelezik a floridai magániskolákat a tanáraikkal kapcsolatban. Florida állam törvényei szerint magániskola nem kaphat közpénzből támogatást olyan tanára után, aki korábban bűncselekményt követett el. Floridában különösen szigorúan bánnak azokkal, akik vétenek a törvények ellen. Például az USA ötven államából Florida egyike annak a négynek, ahol automatikusan megfosztják a szavazati jogától azt, akit bűncselekményért elítélnek. Ráadásul Floridában a büntetés letöltése után öt évvel lehet csak kérvényezni a szavazati jog visszaállítását. Ez az állam 21 millió lakójából 1,5 milliót érint. Friss felmérések szerint a floridaiak 71%-a támogatja azt, hogy enyhítsenek a szabályozáson.

A nehezen visszanyerhető szavazati joghoz hasonló volt a cél azzal, hogy korlátozták a büntetett előéletűek iskolákban való elhelyezkedését. Azonban erről a törvényről egy idő után nem vett tudomást senki. Sem a floridai hatóságok, sem az iskolák nem ellenőrizték a tanárok múltját. Mígnem Kissimmee-ben, a Southland Iskolában kiderült az egyik tanárról, hogy korábban emberölésért börtönben volt. Amikor ennek híre ment, a magániskolákban tanuló gyerekek szülei máshol is érdeklődni kezdtek a tanárok előélete iránt. Orlandóban két újabb hasonló esetre bukkantak. A Kingsway Iskolában tizenkét éve tanított valaki, akit még a kilencvenes évek elején lopásért ítéltek el. Egy nő pedig 2016 novemberében kezdett dolgozni a Winners Általános Iskolában, mindössze egy hónappal azután, hogy kiszabadult a börtönből, ahová csalás bűntette miatt került. A három érintett tanárt azonnal eltávolították a munkahelyéről és most további ellenőrzések folynak. Bár sokan vannak, akik ezt a szabályozást is túl szigorúnak tartják, akárcsak a szavazati jog hosszú időre történő megvonását.