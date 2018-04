A kétéves Austin Turner kisautójával hajtott oda egy angliai McDonald's étterem drive-in ablakához és vásárolt egy sajtburgert. Apja végig ott volt vele és vigyázott rá. Az étterem dolgozói is nevettek a dolgon. A gigacég vezetésének azonban nem tetszett mindez, a gondosan szabályozott, eseménytelen működést szeretik. Hoztak is egy tiltó intézkedést: ezentúl kisautóval érkezőket tilos kiszolgálni a drive-in ablakoknál, ne is próbálkozzon senki.

A The Sun tudósítása szerint Paul Turner kétéves kisfiával, Austinnal érkezett egy angliai McDonald's étteremhez. A drive-in ablaknál éppen nem volt senki. Austin megkérdezte, hogy kisautójával odamehet-e. Az apa jó viccnek tartotta ezt, pénzt adott a fiának és le is fényképezte telefonjával az eseményt. A kisfiú leparkolt az ablaknál és kért egy sajtburgert, az étterem alkalmazottja is jót nevetett és kiszolgálta, mintha igazi autós lenne. A fotó sikert aratott a közösségi médiában, csak a McDonald's illetékes vezetőinek nem volt elég humorérzékük hozzá, hogy értékeljék a poént. A világszerte jelenlévő gyorsétteremlánc híres arról, hogy mindent pontosan szabályoz. A kisfiút kiszolgáló dolgozójuk figyelmeztetést kapott, hiszen eltért attól a szabálytól, hogy a drive-in ablakoknál csak közúti járművekkel érkezőket lehet kiszolgálni.

A McDonald's szóvivője elmondta, hogy cégük gondos tervezéssel a közúti járművekhez igazodva alakította ki a drive-in ablakok működését. Ha valaki nem ezen a módon veszi igénybe a szolgáltatást, az zavarhatja a szabályosan vásárlókat, ezen kívül pedig veszélynek teheti ki magát és a többi vendéget. A drive-in ablakok működésének szabályozásába már eleve belekerült, hogy biciklivel érkezőket nem szolgálnak ki. Amikor valaki viccből lóhátról vásárolt egy drive-in ablaknál, akkor a szabályozásba szó szerint belekerült az is, hogy lovasokat sem szabad kiszolgálni. Most tovább bővül a szabálykönyv, kiegészítik azzal, hogy kisautóval sem lehet igénybe venni a drive-in ablakokat, úgyhogy mostantól nem is érdemes így próbálkozni.