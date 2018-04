Egy berlini vonaton orális szexbe fogott egy pár mindenki szeme láttára, majd rátámadtak a felháborodott utasokra.

Egy 36 éves német nő 38 éves párját akarta orálisan kielégíteni a vasúti kocsiban - írja a Daily Mail. Gyerekek is szemtanújává váltak a bizarr esetnek.

Egy 18 éves lány ment oda hozzájuk, hogy rájuk szóljon, ez pedig veszekedéshez vezetett, amely során a 36 éves nő arcon ütötte a fiatalt.

A nő itt nem állt meg, rátámadt a lánnyal utazó 19 éves férfire is, és őt is megütötte. Mikor a nő párja is nekiindult a fiúnak, egy másik utas lefogta.

Az egyik utazó meghúzta a vészféket, így a vonat megállt a Berlin Ostbahnhof állomásnál. A két fiatal kisebb sérüléseket szenvedett a dulakodás során. Zúzódások és karcolások voltak rajtuk.

A pár leszaladt az állomás peronjára, de a rendőrök a nőt el tudták fogni, a férfi később az egyik helyi kapitányságon adta fel magát.

A német pár ellen nyilvános zaklatás és a támadás gyanújával indítottak eljárást. Az államügyész a pár vérének vizsgálatát kérte, miután egyikük sem akarta megfújni a szondát. Szabadon engedték őket a nyomozás idejére.