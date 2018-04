Még csak április van, de már fél tucat börtönben volt idén lázadás. A legtöbb dél-amerikai országokban történik. Az extrém módon túlzsúfolt cellák, élelem- vagy éppen vízhiány, bandaháborúk és a családtagok látogatásának megtiltása vezetett a zavargásokhoz, melyekben több száz rab és őr halt már meg. Összeszedtük a világ legbrutálisabb börtönlázadásait.

Az Egyesült Államok történetének legnagyobb börtönlázadása

A New York állambeli Attica börtönben a 70-es évek elején a raboktól megvonták a tisztálkodási lehetőségeket: hetente egyszer zuhanyozhattak le, havi egy tekercs vécépapírt kaptak. A börtön elviselhetetlenül túlzsúfolt volt. Az egyik radikális polgárjogi aktivista, George Jackson megkísérelt egy szökést, ezért a börtönőrök lelőtték.Ezek vezettek az Egyesült Államok történetének egyik legvéresebb börtönlázadásához 1971. szeptember 9-én. 2200 fegyenc közül 1000 vett részt benne, amely úgy kezdődött, hogy túszul ejtettek 39 börtönőrt és alkalmazottat.

A rabok a börtönkörülmények javulását szerették volna elérni, de mivel a napokig tartó egyezkedések nem vezettek sehova, szeptember 13-án a börtönőrök, a rendőrök és a nemzeti gárdisták betörtek az elfoglalt épületbe, és leverték a lázadást. Könnygázgránátokat dobtak be a börtön udvarára, aztán tüzet nyitottak a rabokra.

29 rab és 10 túsz halt meg, több mint 80-an pedig súlyosan megsérültek. Ők órákon át nem kaptak orvosi ellátást.

A rendőrök próbálták eltusolni, hogy a 10 túszt is lelőtték. Azt állították, hogy a rabok kegyetlen bánásmódja - elvágták a túszok torkát, és kiherélték őket - miatt rohanták le a börtönt, és nyitottak tüzet. Ezt azonban a boncolás nem támasztotta alá, ezért a megvert és megkínzott foglyoknak és a lázadás alatt meghalt börtönőrök családjaiknak összesen 12-12 millió dollárnyi kártérítést fizettek.

A Carandiru-mészárlás

Carandiru egy brazíliai börtön volt Sao Paulóban, amely 1920-tól működött. 8000 rabot tartottak ott fogva. 1992-ben egy focimeccs nézése közben két ellenséges banda között kitört egy verekedés, amely később lázadásba torkollott, és a carandirui mészárlásként híresült el.

A rendőrök mindössze fél óra leforgása alatt 102 rabra lőttek rá, mindegyikre átlagosan ötször.

Volt olyan rab is, akire közvetlen közelről. Az ország történetének legsúlyosabb börtönlázadásában 111 rab halt meg. A börtön akkori igazgatóhelyettese elmondta, hogy a rendőrök gyakorlatilag kivégeztek embereket, amikor géppisztollyal lőttek rájuk. A sorozatlövéseket hallva kollégáik ujjongani kezdtek. A bíróságon egy másik tanú pedig azt vallotta, hogy a lövések nagy részét a cellákon belül adták le.

A lázadás után 73 rendőrt ítéltek el, összesen 918 évre, de a brazil törvények szerint harminc évnél többet egyiküknek sem kell leülnie. A rendőrségi akciót Ubiratan Guimaraes ezredes vezette, aki korábban 632 évnyi börtönbüntetést kapott, de 2006-ban érvénytelenítették az ítéletet, eljárási hibákra hivatkozva. Nem sokkal később holtan találtak rá, mellkason lőtték.

A lázadásról 2003-ban film készült, amelynek nagy sikere volt a brazil mozikban. A börtönt a mészárlás után lerombolták, csupán egy blokkot hagytak meg, amelyből később múzeumot csináltak.

Négyórányi lázadás, kétszázötvenöt sebesült

2009-ben a Los Angeleshez közeli Chino fegyintézetben tört ki lázadás. 5911 férfi töltötte ott akkor a büntetését. Augusztus 9-én a rabok először gyújtogatni kezdtek, majd egymásnak estek: a legtöbbjükre szúrt és vágott sérülésekkel találtak a börtönőrök, de sokan megsérültek a fejükön is.

Kétszázötvenöten sérültek meg, akik közül ötvenötöt kellett kórházba vinni életveszélyes állapotban.

A börtönőrök gumibotokkal, könnygázzal és fegyverekkel tudták csak megfékezni a lázadást.

Gyereknapi lázadás a legnagyobb kolumbiai börtönben

Eredetileg 2500 rabot fogadhatna be a kolumbiai Bellavista börtön, amelyben 2012-ben kétszer annyian voltak. November 3-án a börtönben gyerekeikkel találkozhattak volna a rabok, gyereknap volt. De ezt végül nem engedélyezte a börtön vezetősége. Ekkor tört ki a lázadás, amelyben huszonnyolcan megsérültek. Az elítéltek azonban nemcsak megkéselték egymást, de ötüket lőtt sebekkel vitték kórházba. Az nem derült ki, hogy hogyan is jutottak fegyverekhez.

Százötvenöt szökött rab

1500 helyett 2400 rabot zsúfoltak össze az indonéziai Medán börtönben. 2013 júliusában egy áramszünet miatt leálltak a vízellátást szabályozó szivattyúk, ezért nem volt vezetékes víz a börtönben. A rabok fellázadtak: több börtönőrt túszul ejtettek, elvették a fegyvereiket, és több irodát felgyújtottak.

Körülbelül százötven rab megszökött.

Közülük voltak olyanok, akiket terrorizmusért ítéltek el. Ötvenöt rabot sikerült még aznap elfogniuk a rendőröknek.



Közben a börtönt ezer katona és rendőr vette körül, akik tárgyalni kezdtek a rabokkal. A rendőröket ugyan nem engedték be, de abba beleegyeztek, hogy húsz katona belépjen a börtönbe. Megállapodtak, hogy az igazságügyi és emberi jogi minisztérium egy magas rangú képviselőjével tárgyaljanak. Később a többi szökésben lévő rabokat is sikerült elfogniuk. A lázadásban három rab és két börtönőr megsérült.

Visszavágnak a szibériai rendőrök

Egy kisebb csoport szervezett lázadást, de később már összesen kétszáznegyvenen csatlakoztak hozzájuk egy szibériai börtönben, Khakassiában. A lázadásban senki sem sérült meg, de a zavargás hat órán át tartott. A rendőrök megostromolták az épületet, amelyről felvétel is készült.

A rabok megrongálták belülről az épületet, ajtókat törtek be, és asztalokat dobáltak, ágyakat forgattak fel.



Túszul ejtett családtagok

25 rab halt meg a brazíliai Boa Vistában, a Monte Cristo börtönben, amikor két banda összecsapott 2016. október 17-én. Az egyik rab áttört egy olyan részlegbe, ahol a rivális banda tagjai voltak. Ekkor kezdődött a mészárlás: hét embert lefejeztek, hatot pedig élve elégettek.



Ráadásul a vasárnapi látogatási időben tört ki a lázadás. A rabok mintegy száz családtagot ejtettek túszul, legtöbbjük anya volt. A börtönbe a rendőrség egy különleges alakulata tört be, és szabadította ki a hozzátartozókat. Estére verték le a lázadást.

Börtönlázadás Birminghamben

A rabok négy részleget is elfoglaltak egy 2016. decemberi lázadásában, az angliai Birmingham egyik börtönében.

A rendőrök egy különleges alakulattal kutyákat és egy helikoptert is bevetett, hogy visszaszerezzék a körletek feletti ellenőrzést.

A lázadásban több száz rab vett részt. Egyiküknek sikerült megszereznie egy börtönőr kulcsait, így tudták elfoglalni mind a négy részleget.

Tüzet gyújtottak az irattárban, amelyben bennégtek az ott tárolt dokumentumok. Közben a tűz tovább terjedt az épület többi részére is. A rabok a füst miatt nehezen jutottak levegőhöz. Azt skandálták, hogy jobb ételt akarnak. A lázadás reggeltől estig tartott, és több rab is megsérült - egyiküket megkéselték.

A börtön a város központjában áll, és Anglia egyik legnagyobb börtöne. Mivel az épület még 1849-ben készült, elavultnak számít, és túlzsúfolt is. A börtönt egyébként a világ egyik legnagyobb biztonsági vállalata, a G4S üzemeltette.

Levágott fejek és megégetett testek

2017. január 17-én valósággal elszabadult a pokol az Alcacuz börtönben: Brazília két legerősebb bandája, a PCC és a Red Command közt lázadás tört ki. Január első két hetében ez már a harmadik lázadás volt, és összesen 140 halálos áldozata volt.

A börtönt a különleges egység, a SWAT emberei rohanták le, és verték le a lázadást. Akkor összesen huszonhat elítélt halt meg. De legtöbbjüket nem a rendőrök lőtték le: a rivális bandák tagjai mészárolták le ellenfeleiket. Sokaknak levágták a fejét, megégették a testét, kivágták a szívét, vagy éppen megcsonkították.

Ahol fekhelyük sem volt a raboknak

2018. február 19-én Brazíliában lázadtak fel a rabok a Milton Dias Moreire nevű túlzsúfolt börtönben. A 884 férőhelyes intézményben 2027 elítéltet börtönöztek be. A cellákban annyi hely sem volt, hogy a rabok le tudjanak feküdni aludni.

A fegyencek túszul ejtettek tizennyolc börtönőrt.

A rabok tüzet nyitottak a börtönt lerohanó különleges alakulatra. A tűzpárbajban három rab megsérült.

A lázadást néhány órával később leverték, a túszokat kiszabadították, és a rabok átadtak két pisztolyt, egy revolvert és egy kézigránátot a rendőrségnek.

Gyújtogatás és hatvannyolc halálos áldozat

Hatvannyolcan haltak meg a venezuelai Valencia központi rendőrségi fogdájában, amikor kitört egy lázadás, március 28-án.

Az ideiglenes börtönként működő épületben túszul ejtették a fegyőröket, majd felgyújtották a cellákban a matracokat. Sokan bennégtek a tűzben, de voltak, akik füstmérgezést kaptak: összesen hatvanhat rab és két látogató halt meg. Venezuelában ez volt a legsúlyosabb börtönkatasztrófa 1994 óta.

A füst végzett a rendőrökkel

A mexikói Veracruz államban hat rendőr és egy rab halt meg április 1-jén, amikor egy lázadás tört ki a La Toma börtönben. Hét rab sérült meg, közülük ketten súlyosan, és tizenöt rendőrt kellett kórházba szállítani.

Négy bűnözőt akartak átszállítani egy még szigorúbban őrzött fegyintézetbe a börtönőrök. Hogy ezt megakadályozzák, a rabok cellatársaikörülvették a cellába lépő rendőröket, majd tüzet gyújtottak, és bezárták őket. A rendőrök füstmérgezést kaptak, és a helyszínen meghaltak.

Szökési kísérletből tűzpárbaj

Két hete egy észak-brazíliai börtönben akadályozták meg a börtönőrök, hogy a rabok megszökjenek.

A foglyok szökésében segédkező támadók ki akarták robbantani a Belem városi Santa Izabel börtön falát.

Belülről pedig felfegyverkezett elítéltek keveredtek tűzpárbajba a börtönőrökkel a robbantás után. Az összecsapásban tizenkilenc fogoly halt meg. Egy rendőrt lelőttek, négyet pedig megsebesítettek a támadásban.

A börtön kerítései között fekvő, élettelen rabokról rövid amatőr felvétel is készült:



A 432 elítélt fogva tartására alkalmas börtönben egyébként a szökési kísérlet előtt 632 fogoly volt összezsúfolva.