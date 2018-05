Járókelőket vertek agyba-főbe migránsok, minden ok nélkül

Le Havre-ban két Irakból érkezett migránst fogtak el a rendőrök és állítottak bíróság elé. Yad és Kaka, ez a nevük, és a húszas éveik elején járnak. A Paris Normandie számolt be a kétségtelenül felháborító esetről, pontosabban, esetekről.

Ketten járták a várost, és gyáva módon mindig egy magányos embert szúrtak ki maguknak, akit aztán ketten bántottak. Külön megdöbbentő, hogy mindezt a belvárosban merték megtenni. Két támadással buktak le.

Először a Le Havre-i főpályaudvaron vertek össze egy fiatalembert, késő este. Aki persze nem tehetett semmiről. Szíjjal verték, majd egyikük egy késsel meg is szúrta. A bíróságon a két iraki migráns persze mindent tagadott, pedig az összevert fiatalember még az egyik migráns tetoválását is megismerte. Az iraki férfi azt állította, hogy nem is volt aznap a városban, de a mobiltelefonja hívásaiból kiderült, hogy hazudott. Ráadásul a támadást felvette egy térfigyelő-kamera is. Ezt egyébként a migránsok ügyvédje kifogásolta, szerinte nem volt megfelelő minőségű a videofelvétel.

A másik támadás szintén a belvárosban volt, ráadásul fényes nappal, a csúcsforgalom kellős közepén. Egy villamosmegállóban minden előzmény nélkül ököllel arcon ütöttek egy férfit, összeverték, egyikőjük még meg is harapta. Ezt a támadást sem akarták elismerni, de kiderült, az egyik migránsnál volt egy villamosjegy, amit érvényesített is. A jegy érvényesítésének a helyéből és idejéből is egyértelmű volt, hogy éppen a támadás idején volt a villamosmegálló környékén.

Le Havre-ban egyébként az ellenőrök csoportosan járnak, előfordul, hogy négy-öt, kisportolt ellenőr száll fel együtt egy buszra vagy villamosra.