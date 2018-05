Megdöbbentő elmélet került elő Avicii halálával kapcsolatban

Állítólag egy pedofil hálózatot próbált leleplezni a halála előtt Avicii, legalábbis egy új pletyka szerint - írja a Blikk.

Hajmeresztő pletyka kezdett el terjengeni a nemrégiben elhunyt Aviciiről.

A halála előtt állítólag megpróbált leleplezni egy pedofil hálózatot amire már a For A Better Day című számának klipjében is utalt – írja a Daily Star.

Avicii családja szerint nincs kizárva, hogy a 28 éves dj saját kezűleg vetett véget az életének még április 20-án.

A Neon Nettle weboldal szerint kapcsolat lehet Avicii és a 2017 júliusában öngyilkosságot elkövetett Chester Bennington között, akik közösen próbáltak fellépni az ellen az állítólagos pedofil hálózat ellen, ami a zeneiparban működik - írja a Blikk a Daily Star cikkére hivatkozva.