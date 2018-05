A hétvégén egy nagy csoport migráns érkezett a mexikói-amerikai határhoz, a CBS amerikai tévéhálózat számolt be róla.

Mintegy 400, Közép-Amerikából származó migránsról van szó, akik a mexikói Tijuana határvárostól tartanak a kaliforniai San Diego városa felé, hogy ott „menedéket" kérjenek.

A migránsok a mexikói határnál várakoznak. Az ilyen meneteket 2010 óta emberjogi szervezetek állítják össze, hogy a migrációs problémára tereljék a figyelmet.

Az amerikai World News Daily hírportál meg is nevezi a mostani illegális migránsmenet szervezőjét „Határkaraván? Inkább nevezzük Soros-expressznek!" címmel megjelent cikkében. A washingtoni jelentés kifejti, a „jól szervezett, karaván-szerű inváziót" anyagilag nem egy nagyobb szervezet támogatja, hanem elsősorban Soros György.

A szervezést közvetlenül egy Pueblo sin Fronteras („Emberek Határok Nélkül") csoport szervezi, de azt a CARA rövidítéssel jelzett koalíció által összefogott NGO-k támogatják. A CARA első számú finanszírozója Soros György, tudta meg a World News Daily, amely azt is jelenti, hogy a migránsok szombaton már át is léptek a határon.

A Pueblo sin Fronteras csoport egyik szervezője Alex Mensing, aki gyakran kap Soros-támogatást.

A CARA ernyője alá tartozó nem egy szervezetet erős szálak fűzik az Obama-, Hillary Clinton-féle amerikai Demokrata Párthoz.

Soros 2016. szeptember 20-án megfogadta, hogy 500 millió dollárt biztosít programok és a migránsokat segítő cégeknek.

Amikor erről beszélt, hozzáfűzte, reméli elkötelezettsége számos befektetőnél követőre talál.

Soros, emlékeztet a cikk, tavaly 18 milliárd dollárt - ami nagyjából Afganisztán egy éves GDP-jének felel meg - utalt át Nyílt Társadalom Alapítványai számára, amit az arra használ, hogy előmozdítsa Soros globalista, határ nélküli ideológiáját mind az USA-ban, mind pedig az egész világon.