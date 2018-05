Nem tetszik a migránsoknak, hogy ki kell takarítniuk a WC-t

Egy hollandiai menekülttáborban elegük lett az áldatlan állapotokból a vezetőknek és elrendelték, hogy a migránsoknak maguk után ki kell takarítaniuk a WC-ket. Az új rendszabály bevezetése nagy felháborodást okozott, egyesek szerint a szíriai börtönökben is jobb a helyzet, mint a menekülttáborban.

Elégedetlenek a hollandiai migránsok, mivel egy új intézkedés szerint ki kell takarítaniuk maguk után a WC-t. Azt állítják, hogy még a szíriai börtönökben is jobb volt nekik - írta a Voice of Europe. Az alkmaari befogadó tábor vezetője szerint "nevelési" céllal vezették be többek között a WC tisztítás szabályait is, hátha ettől javulnak majd a dolgok.

A migránsok körében az is kiverte a biztosítékot, hogy mostantól kezdve kulcsrendszer érvényesül a mellékhelységek használatában. Ez az jelenti, hogy mindenki csak a saját körletében lévő fürdőhelységeket használhatja. Ahmed, egy táborban élő migráns szerint ez egy diktatórikus döntés volt. A legutóbbi két évben 32 ezer migránst fogadott be Hollandia főként Szíriából és Eritreából.