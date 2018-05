Még nem késő lefújni a hercegi esküvőt

Közeledik május 19., Harry herceg és Meghan Markle esküvőjének időpontja. Most látta elérkezettnek az időt a menyasszony féltestvére, akivel már régóta nem tartja a kapcsolatot és nem is hívták meg az esküvőre, hogy nyilvánosan felszólítsa Harry herceget, gondolja át még egyszer a dolgot, és ne vegye feleségül azt a nőt, aki csak azért megy hozzá, mert híres akar lenni.

Nagyot változtak az idők. 1936-ban még lemondott a trónról VIII. Edward, mert egy elvált amerikai nőt akart feleségül venni. 2018-ban nem merült fel kifogás azzal kapcsolatban, hogy Meghan Markle, egy elvált amerikai nő beházasodjon a brit királyi családba. Ráadásul a történelemben először lesz brit hercegnő olyan valaki, akinek egyik szülője afroamerikai. Meghan Markle büszke származására. Egyszer az iskolában egy adatlapon kellett volna beikszelnie, hogy melyik rasszhoz tartozik és mindegyik helyet üresen hagyta. Vilmos herceg feleségének, Kate Middletonnak az „alacsony" származása is újdonságot jelentett a brit királyi családban, de remekül beilleszkedett. Művészettörténetből szerzett egyetemi diplomát, élénken érdeklődik a divat iránt és számos szavazáson választották be a világ legjobban öltözködő női közé. Április 23-án megszületett harmadik gyereke is, példás anyukaként viselkedik.

Ráadásul Kate Middleton családtagjainak élete sem szolgáltat témát a bulvársajtónak, míg Meghan Markle féltestvérei negatív tartalmú nyilatkozataikkal igyekeznek reflektorfénybe kerülni. Thomas Markle Jr. Harry hercegnek írott levelét tette közzé az In Touch, amelyben figyelmezteti a vőlegényt, hogy alaposan félreismeri törtető menyasszonyát, még nem késő, hogy lemondja az esküvőt. Meghan Markle szülei hatéves korában elváltak, őt édesanyja, Doria Radlan nevelte fel. Vele gyakran szerepel együtt a sajtóban, míg édesapjáról nem derült ki, hogy ott lesz-e az esküvőn, és hogy egyáltalán találkozott-e már Harry herceggel. Thomas Markle nem nyilatkozik a sajtónak, de egy korábbi házasságából származó gyerekei, Meghan Markle féltestvérei nem fogták vissza magukat az utóbbi hónapokban. Állításaik szerint az apja komoly anyagi áldozatokat hozott, hogy Meghan Markle a karrierjét építhesse, jelenleg sincsen jó anyagi helyzetben, de hálátlan lánya teljesen elfeledkezett róla. Az 52 éves Samantha Grant szklerózis multiplex miatt tolókocsiba kényszerült, de Meghan Markle nem tartja vele a kapcsolatot és nem segíti anyagilag. A másik féltestvér, az 51 éves Thomas Markle Jr. házassága alkoholizmusa miatt bomlott fel. Jelenlegi barátnőjével pedig azért kerültek be a sajtóban, mert mindketten ittasak voltak, és annyira elfajult közöttük a veszekedés, hogy a szomszédok által kihívott rendőrök letartóztatták őket.

Meghan Markle 2011 óta nem beszélt féltestvérével, az esküvőjére sem hívta meg. A sértődött Thomas Markle Jr. most nyílt levélben igyekszik meggyőzni Harry herceget, hogy rosszul választott. Szerinte Meghan Markle-t csak az érdekli, hogy minél magasabbra jusson. Hollywood világa különben is teljesen kiforgatta önmagából, már csak a hírnév számít neki. Mivel ráébredt, hogy színészi karrierje ennél feljebb már nem fog ívelni, ezért fogadta el Harry herceg közeledését. Azonban alkalmatlan rá, hogy igazi hercegnő legyen, aki humanitárius kezdeményezések élére áll és jótékonykodik, amikor még a saját családját sem segíti. Féltestvére szerint Meghan Markle-ből sohasem lesz igazi hercegnő, csak eljátssza ezt a szerepet, már amennyire egy C-kategóriás sorozatszínésznőnek ez sikerülhet. Óva inti attól Harry herceget, hogy nevetségessé tegye az egész tekintélyes brit királyi családot ezzel a házassággal.

Amíg a tragikus sorsú Diana hercegnő két fia közül mindig Vilmos volt a „jó fiú", ahogy ez a trón várományosától el is várható, az alattvalók körében is csak becézve emlegetett Harry zűrösebb életet élt. Eldurvult partikon vett részt, és 2004-től 2011-ig viharos szerelmi kapcsolatban állt Chelsy Davy-vel. Ezután megoldotta, hogy a nyilvánosság elől elrejtse magánéletét, mindenkit meglepett vele, amikor 2017 szeptemberében először mutatkozott nyilvánosan Meghan Markle-lel, és két hónappal később el is jegyezte a nála három évvel idősebb színésznőt. Később kiderült, hogy Harry herceg a Briliáns elmék című tévésorozatban nézte ki magának Meghan Markle-t, és 2016 júniusában kért tőle először randevút.