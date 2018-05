Belehalt egy lány, mert kikapcsolta az övét egy szelfi kedvéért

Egy amerikai 16 éves lány kikapcsolta a biztonsági övét, hogy egy szelfit készíthessen. Azonban ez végzetes döntés volt, a tinédzser a fotó miatt meghalt.

A texasi Kailee Mills három barátjával tartott éppen kocsival egy buliba, amikor autójuk karambolozott, majd meg is pördült - írja az Independent.

A három barát be volt kötve, így túlélték a balesetet.

Azonban Kailee épp szelfit készített, így kikapcsolta biztonsági övét. Mint utólag kiderült, ez rossz döntés volt.

A lány gyászoló szülei most egy kampányt indítottak, hogy felhívják a figyelmet a biztonsági öv használatának fontosságára.

Tudjuk, hogyha be lett volna kötve, még most is köztünk volna - mondta a lány édesapja.

Kaileet egy vidám, boldog, pörgős lányként ismerte mindenki környezetében. Éppen egy halloween partira tartottak barátaival még tavaly októberben, mikor megtörtént a tragédia.

A lány szülei elmondták, hogy lányuk mindig odafigyelt a szabályok betartására, de akkor, hogy barátjával egy szelfit készíthessen, kikapcsolta az övet. A hatóságok szerint a sofőr gyorsan hajtott, majd pedig elvesztette az uralmát a jármű felett.

A szülők létrehoztak egy alapítványt is lányuk emlékére. A szervezet keretein belül most matricákat készítenek szélvédőkre és bukósisakokra, amelyek az óvatosságra figyelmeztetik a közlekedőket.

Csatlakoztak a helyi közlekedési hatóság figyelemfelhívó akciójához is, amely szintén az övek használatát szorgalmazza.

Mi csak azt reméljük, hogy ez senki mással nem történik meg - nyilatkozta az apa az egyik helyi televíziónak.

Teljesen mindegy, mennyivel mész. Mindenki azt kérdezi, hogy miért? Miért történik ilyesmi? Soha nem fogjuk megtudni a választ, de legalább tehetünk valami jót, és szerintem a lányunk is ezt akarta volna tőlünk - tette hozzá David Mills.

2014-ben egy nő Észak-Karolinában egy frontális ütközés során halt meg, miután vezetés közben egy szelfit készített a Facebookra.