A családegyesítés iránt benyújtott kérelmeket akkor is meg kell vizsgálni, ha egy uniós lakos harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjával szemben beutazási tilalmat rendeltek el az Európai Unió Bíróságának a most született ítélete értelmében. Magyarán akár a közveszélyes migránsok is jöhetnek az elkövetkezőkben.