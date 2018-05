A Politico című lap szerint Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az Észak-Koreában fogva tartott három amerikai szabadon bocsátásáról tárgyal Phenjanban.

A lap információi szerint az amerikai diplomácia vezetője a tárgyalások utolsó szakaszához érkezett, a Fehér Ház azonban nem kívánta kommentálni ezt az értesülést.

Donald Trump elnök kedden, az iráni atomalku felmondásának bejelentésekor közölte újságírókkal, hogy Mike Pompeo úton van Észak-Koreába. Arra a kérdésre azonban, hogy vajon Pompeo "hazahozza-e az amerikaiakat", az elnök kitérő választ adott. "Nemsokára meglátjuk" - fogalmazott. Hozzátette, hogy a tervek készen állnak, a kapcsolatrendszer épül, remélhetőleg megállapodás is lesz.

A repülőgépen vele utazó újságíróknak Mike Pompeo kifejtette, hogy látogatásán a Donald Trump-Kim Dzsong Un csúcstalálkozót készíti elő.

Mike Pompeo megismételte, hogy az Egyesült Államok mindaddig nem oldja fel az Észak-Korea ellen hozott szankciókat, amíg az véglegesen fel nem számolja nukleáris és rakétaprogramját. Elmondta azt is, hogy Észak-Koreából semmiféle jelzés nem érkezett arra vonatkozóan, hogy szabadon bocsátanák a három amerikai állampolgárt, de reméli, hogy az észak-koreai vezetők "helyesen cselekszenek majd". A külügyminiszter elmondta azt is, hogy 17 hónap óta tárgyalnak erről Észak-Koreával. "Most ezt ismét megbeszéljük" - fogalmazott Pompeo és nagyszerű gesztusnak tartaná, ha Észak-Korea szabadon bocsátaná az amerikaiakat.

A három, észak-koreai származású, de amerikai állampolgár egyikét, Kim Dong Chult 2015-ben tartóztatták le és kémkedés vádjával tízévi kényszermunkára ítélték, a másik két amerikait - Kim Hak Songot és Tony Kimet - pedig tavaly tartóztatták le és vetették börtönbe, miután a phenjani kormány "ellenséges cselekedetekkel" vádolta meg őket.

A Reuters brit hírügynökség és dél-koreai lapok információi szerint a három amerikai férfit nemrégiben elszállították a munkatáborból, és jelenleg kórházban kezelik őket, amit elemzők a várható szabadon bocsátás jeleként értékelnek.

A múlt héten Rudy Giuliani, New York volt polgármestere és Trump jogászcsapatának legújabb tagja Twitter-bejegyzésben közölte, hogy "jó az esély arra, hogy a foglyokat az elkövetkező néhány napban szabadon bocsátják", ám néhány nap múlva ezt vissza kellett vonnia.