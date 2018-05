Prága 15-ik kerületében kedden kora délután hatalmas robbanások voltak az egyik gyártelep raktárépületében, majd egy óra alatt teljesen kiégett és összedőlt az egyik csarnok. Közben a környéken elrendelték a különleges, 4-es fokozatú riadókészőltséget - számolt be honlapján a cseh Országos Tűzoltóparancsnokság.

Prága Hostivar városrészében kedden délután 2-kor két detonációról számoltak be az U továren (Gyár u.) utcai lakók. Pár perccel utána már hatalmas lángokkal égtek a főleg polisztirol (hungarocell) termékek és gumiabroncsok tárolására használt épületek.

Nem egészen egy óra alatt teljesen kiégett, majd összeomlott egy 20x60 méteres csarnok, majd a tűz átterjedt a többi raktárépületre is.

A prágai tűzoltóság szóvivője fél órával a riasztás után sem tudta megmondani, hogy mi robbant fel, azaz mi okozta a hatalmas tűzet, amelyhez több mint 10 tűzoltó egységet riasztottak, és amelynek oltásában helikopterek is rész vesznek.

Nem tudjuk biztosra, hogy mi okozta a tűzet, és hogy pontosan mi ég odabent. Félő, hogy a polisztirol-raktárakban további gázpalackok is lehetnek. A kollégák nagy erőkkel próbálják megfékezni a tűzet, de kedden félhárom után az egyik csarnok összedőlt, és most már egy másik 60x150 méteres raktárépület is lángokban áll

- nyilatkozta a cseh távirati irodának (CTK) Martin Kavka.

A szóvivő hozzátette, hogy személyi sérülésről nem kaptak jelentést, de

a környék utcáit lezárták, a lakókat pedig arra figyelmeztették, hogy ne hagyják el otthonaikat, és a hatalmas fekete füst miatt zárják be az ablakaikat.

Kedden 16 óra után a cseh tűzoltóság a környéken elrendelte a kritikus, a legmagasabb 4-es fokozatú riadókészültséget. Addigra már több mint 100 tűzoltó, köztük több tucat önkéntes dolgozott a lángok megfékezésén.

A prágai tűzoltóság szóvivője Martin Kavka megerősítette, hogy közben több propán-bután gázpalack is felrobbant a raktárépőletekben, amelyeket egyelőre csak kívülről tudnak oltani.

Nagyon sokan dolgoznak jelenleg is a lángok megfékezésén, rengeteg technikával, már-már problémát okoz a víz utánpótlása. A sűrű fekete füstöt több kilométer távolságról is látni. A legmagasabb riadókészültség van érvényben, és biztos, hogy még órákig eltart majd az oltás. Az embereink nagyon kimerültek, az egyik kollégát rosszullét miatt kórházba is kellett szállítani. Egy asszonyt füstmérgezés gyanújával a helyszínen elláttak a mentők

- nyilatkozta Kavka, aki hozzátette, hogy egy kilométeres körzetben a környéken a hatóságok lezártak mindent, mivel több mint ezer embert veszélyeztet a tűz Prága 15-ik kerületében.