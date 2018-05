Levágták két mellső lábát egy kutyának, majd egy vágóhíd közelében lévő út szélére dobták ki Kínában.

A megkínzott állat majdnem elvérzett, mikor az állatvédők rátaláltak - írja a Mirror. A kutya a Rettenthetetlen nevet kapta megmentőitől, és most egy különleges lehetőség várta őt az Egyesült Királyságban.

Az állat lábait egy kínai hentes vághatta le, mivel az országban továbbra is gyakori a kutyahús fogyasztása. A világsajtót bejáró videón látható Rettenthetetlen néhány hónappal ezelőtti megtalálásának pillanata, valamint az is, hogy most egy különleges szerkezet segítségével újra járhat majd.

A fertőzések elkerülése érdekében tovább kellett amputálni a kutya lábait. Az angliai kezelést megelőzően a kétéves keverék protézislábak segítségével már elkezdett újra járni. Ez a szerkezet azonban segítette a tökéletes rehabilitációját. A kutya megtalálta gazdáját is a skóciai Edinburghben, aki szerint az állat imád játszani a szabadban, és boldog, annak ellenére, hogy milyen szörnyűségek történtek vele.

A kórházi kezelések számláit és a kutya utaztatásának költségeit egy ausztráliai központú állatvédő szervezet állta.