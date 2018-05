09/05,4h=>la plus vaste zone de non droit de Paris,place de #lachapelle à #paris18, est complément abandonnée par la @prefpolice,on brûle des voitures(la 2ème en moins d'un mois)

cc @SOSLaChapelle1@ActionBarbes

Omerta absolue dans la presse ! Pourquoi ?@LeParisien_75@BFMParispic.twitter.com/MBNaQVJOU7