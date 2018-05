Svédországban is lesznek adatok a migráció és a bűnözés közti kapcsolatról.

Eddig nem tüntették fel a hivatalos bűnügyi statisztikákban a bevándorló háttérrel rendelkező elemeket Svédországban. Most a választás közeledtével ez is változik – írja a 888.

A bűnügyi statisztikával foglalkozó svéd kormányügynökség bejelentette a héten: a közelmúltbeli politikai klíma megkövetelte tőlük, hogy adatokat szolgáltassanak a migráció és a bűnözés közti kapcsolatról.

A svéd állam politikailag korrekt megfontolásokból eddig semmiféle hivatalos adatot nem vezetett arról, hogy a migránsok milyen mértékben rontják a bűnözési statisztikákat. Ha a közéletben mégis kezdett teret nyerni a migrációkritikus álláspont, cenzúráztak. Így tettek a Lexbase nevű keresővel is, amely egyike volt azon kevés platformoknak, ahol a svédországi bűnözők etnikai származását még feltüntették. Ezt aztán 2017 decemberében megszüntették.

Az ügynökség már korábban is vizsgálta, hogy a külföldi származású és a svéd bűnözők száma hogyan aránylik egymáshoz, azonban a legutóbbi ilyen kutatást több mint tíz évvel ezelőtt adták ki. Álláspontjuk szerint „ez nem az ő feladatuk", és erre nem kaptak megbízást sem a svéd kormánytól, sem a bíróságtól.

Svédországban is megfigyelhető azonban az a tendencia, ami sokkal nagyobb mértékben Brüsszelt és az Európai Uniót is jellemzi: az elit elvesztette kapcsolatát a valósággal és a polgárokkal, ezt maga is a ügynökség is kénytelen elismerni. Mint ahogy honlapjukon írják:

most már kijelenthető, hogy a közbeszéd annyira igényli a friss információkat a bűnözési adatok és a bevándorlás között, hogy a hatóságoknak újra meg kell vizsgálniuk ezt a témakört."

Az új kutatást azonban nem valószínű, hogy 2019 előtt publikálják. Erős a gyanú a 888 szerint, hogy az ügynökség hasonló forgatókönyvet akar követni, mint a magyarországi ellenzék, amely korábban elbagatellizálta, illetve egyenesen tagadta a bevándorlás problémáját, a szeptemberi választások közeledtével azonban hirtelen ők is megpróbáltak migrációkritikus álláspontra helyezkedni.