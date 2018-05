A megdöbbentő hír a világ másik végéről, egyenesen Indonéziából érkezett, ahol nagy felháborodást okozott, hogy egy magyar pár a gyerekei iránti sajnálatot felhasználva verte át az embereket.

Az egyik helyi lap úgy fogalmaz, hogy gátlástalan külföldiek használták ki az indonézek vendégszeretetét és nagylelkűségét. Az is kiderült, hogy a csalók magyarok, bár a pár női tagja német turistaként mutatkozott be - írja az Indonesia Expat nevű helyi portál.

Az eset Indonézia Jember nevű térségében történt, ahol Frenza Fairuz Firmansyah matematika szakos hallgatót a barátság nagykövetének választották még tavaly, így nem volt nehéz dolga a csalásra vetemedő magyaroknak.

A fiatal egyetemista éppen barátaival beszélgetett egy helyi kávézóban, mikor H. Enikő Annamária odalépett hozzá. A nő azt mondta neki, hogy német turista, és azzal a problémával küzd, hogy a saját és a férje bankkártyáit blokkolták, és így nem tud ételt venni a két kislányának. Nagyjából négyezer forintnak megfelelő indonéz rúpiát kért a férfitól.

Frenza megsajnálta a gyerekeket, és nagyjából 3000 forintot adott a nőnek, ami egyébként a térségben kétnapi fizetésnek felel meg. A havi fizetés itt nem éri el a negyvenezer forintot sem.

A család ezután élelmet és cigarettát vásárolt egy helyi boltban. A férfi elkérte Annamária telefonszámát, és lefotózta az útlevelét is, amiből kiderült, hogy a nő magyar állampolgár.

Frenza és egy barátja egy fuvarral is kisegítette őket, visszavitték a családot szállásukra. A nő másnap felhívta a férfit, és elmondta, hogy a német bankszámlájáról fogja majd átutalni neki a pénzt, de a két ország közti időeltolódás miatt a kifizetés csúszhat.

Frenza elment értük, és barátságosan még egy ebédre is meghívta a családot az egyetem menzáján. Kirándulni is szerettek volna, így Frenza megmutatta nekik az egyik helyi látványosságot, majd később még több étkezést is biztosított a " bajba jutott" családnak.

A nőnek megtetszett az egyetemista fényképezőgépe is, így azt is kölcsönkérte, majd másnapra a család meglépett a szállásáról, ahol kiderült, hogy kértek egy ingyen éjszakát is, amihez szintén a gyerekeiket használták el.

A férfi kétségbeesésében a Facebookon is posztolta történetét, miután a hatóságokhoz fordult. Erre még több áldozat jelentkezett, akik elmesélték, hogy a pénztárcájukat feltehetően a család lopta el, akikkel összefutottak, és megsajnálták őket. A pár állítólag templomokban is kéregetett több városban is, de érkeztek információk arról is, hogy a család Balin élt egy ideig.

A szüleim arra tanítottak, hogy tegyek jót másokkal, ne ítéljek meg senkit az alapján, honnan származik, de most már óvatosabb vagyok - mondta Frenza az eset után.

A helyi rendőrség és bevándorlási hivatal nem találta meg a családot, de figyelmeztetéseket küldtek szét. Az egyik indonéz lap egy reptéri fotót közölt le a családról, és hozzátették, hogy attól tartanak, hogy az ilyen esetek növelni fogják az idegengyűlöletet az országban.

A jakartai magyar nagykövetség ezidáig nem nyilatkozott az indonéziai sajtónak az esettel kapcsolatosan. Arról pedig nem érkezett még információ, hogy az Interpolt vagy esetleg a magyar rendőrséget bevonták-e a család utáni kutatásba.