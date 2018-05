Tömeggyilkosságot követtek el egy burundi faluban

Ismeretlen fegyveresek legyilkoltak legkevesebb 23 embert, köztük nőket és gyerekeket szombat virradóra egy faluban, Burundi északnyugati részén - közölte egy neve elhallgatását kérő helyi tisztségviselő.

Szemtanúk szerint a puskákkal és késekkel felfegyverkezett támadók megsebesítettek további mintegy 10 falusit, és felgyújtottak több házat is a településen, amely a Kongói Demokratikus Köztársasággal és Ruandával határos Cibitoke tartományban található.