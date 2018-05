4 ezer muszlim potenciális terrorista jár-kel szabadon Franciaországban

Keményen bírálja a francia jobboldal a tehetetlen elnököt, Macront. Nicolas Sarkozy egykori pártja, az LR azonnali törvénymódosításokat követel, Marine Le Pen pártja, az FN pedig a migráció megfékezését.

Laurent Wauquiez, az LR (Republikánusok) elnöke már tegnap este elfogadhatatlannak nevezte a francia kormány erőtlenségét a terrorizmussal szemben. Miután kiderült, hogy nyilvántartott, terroristagyanús migráns volt a merénylő, azaz S-kartonnal rendelkezett, az LR négy sürgős törvénymódosítást követel:

1. kidobni Franciaországból minden S-kartonnal rendelkező embert, aki nem francia állampolgár

2. minden S-kartonnal rendelkező francia állampolgárt minimum állandóan megfigyelni vagy bezárni

3. a franciagyűlölet legyen bűncselekmény, a minősített franciagyűlölő külföldi állampolgárokat pedig azonnal kidobni az országból

4. ne engedjék vissza a Szíriából hazajött dzsihadistákat, még akkor se, ha francia állampolgárok

Franciaországban egyébként 4 ezer olyan S-kartonnal nyilvántartott muszlim él, akik már radikalizálódtak és bármelyik pillanatban terrortámadásra készülhetnek a titkosszolgálat információi szerint. Mégis, teljesen szabadon járkálhatnak és nem figyelik őket folyamatosan. Sőt, gyakran hónapokig nem is foglalkoznak velük, sokszor a személyiségi jogaikat szem előtt tartva.

A radikális jobboldal vezetője, Marine Le Pen a migráció veszélyességéről beszélt. Nem érti – sok más franciával együtt – , hogyan került az országba egy radikális muszlim házaspár, akik szélsőségesen politizálnak. E gondolatával a terrorista szüleire utalt, akik ráadásul még francia állampolgárságot is kaptak. A merénylet után tartóztatták le őket. Keményen fel kell lépni a migrációval szemben, ezt is mondta. Bírálta Gérard Collomb belügyminisztert is, aki sokáig nem volt hajlandó kiejteni a terrortámadás vagy merénylet szót, inkább agresszióról beszélt. Collomb egyébként korábban Lyon szocialista polgármestere volt, és túlzás lenne erős kezű politikusnak nevezni.