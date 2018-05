Gázai övezet: több mint 50 halott, 1000 felett a sérültek száma

Legalább 52 ember meghalt, és több mint 1000-en megsebesültek az összecsapásokban, amik azután kezdődtek, hogy az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan megnyitotta izraeli nagykövetségét Jeruzsálemben, ezzel is jelezve, hogy számára az Izrael fővárosa.

A palesztin területeken tüntetéseket tartottak a nagykövetség átköltöztetése miatt. A Gázai övezet határán a palesztin tüntetők izraeli katonákkal csaptak össze.

Míg a Fox News 1200 sérültről ír, addig a BBC szerint 2400-nál is többen sérültek meg.

Az izraeli hadsereg a palesztinokat azzal vádolta, hogy példa nélkül álló mértékben folyamodtak erőszakhoz a tiltakozási akciójuk során.

Ronen Manelis dandártábornok szerint három terrorista lőfegyverekkel próbált izraeli katonákat megtámadni. A hadsereg szóvivője azt is mondta, hogy gyúlékony anyaggal teli palackokat, robbanószerkezeteket és gyújtóbombákkal szerelt papírsárkányokkal is támadták a katonákat, sőt egyeseket el is próbáltak hurcolni a szélsőségesek. A három terroristát a katonák lelőtték - írja a Fox News.

Manelis azt is a Hamász szemére vetette, hogy békés tüntetések álcája alatt merényleteket készült elkövetni izraeli települések ellen a határsávban.

A szóvivő szerint sok nő is ott volt a tüntetésen, ami azzal magyarázható, hogy a Hamász családonként 100 dollárt fizetett, míg a részvételtől vonakodókat kényszerítették.