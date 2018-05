Brutális migránsösszecsapás Birminghamben - sokkoló videó

Egy birminghami étterem közelében estek egymásnak migránsok különféle eszközökkel. Egy Mercedest is szétvertek a magukból teljesen kivetkőzött migránsok, egy krikettütő is előkerült az összecsapásban.

Még múlt csütörtökön esett egymásnak két migránsbanda Birmingham egyik külső kerületében egy étterem közelében - írta a The Sun. A brutális összecsapásról készült videót itt tekinthetik meg. A rendőrség információ szerint az összecsapásban ketten sérültek meg. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi váltotta ki az összecsapást, amiben a legkülönfélébb eszközöket vetették be a migránsok. Például egy krikettütő is előkerült.

Gyakorlatilag no-go zónává vált Birmingham

Legutóbb áprilisban csaptak össze a migránsok az angliai városban. Akkor Birmigham Bevington nevű utcájában készült az a felvétel, amelyen két migránsbanda utcai összecsapása látható. A felvételen jól látható, hogy az egyik banda macsetével felszerelkezett tagját körülveszik, és csoportosan megverik, gyakorlatilag meglincselik a másik banda tagjai.

Nagy-Britanniában a migrációs hátterű bűnözők által elkövetett növekvő számú erőszakos bűncselekmények mérik a legnagyobb csapást a közbiztonságra. A brit bűnügyi és rendőrségi közlemények, valamint statisztikák alapján azonban a politikai korrektség szigorú betartásának a megkövetelése miatt nem lehet következtetni arra, hogy milyen arányban voltak a bűnelkövetők között migránsok vagy migrációs hátterű bűnözők.