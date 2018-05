Hatalmas pusztítást végzett egy tornádó Németországban - videó

A tornádó szerdán a kora esti órákban csapott le Viersen településre és környékére az Észak- Rajna- Vesztfália tartományban, ahol jelentős anyagi károkat okozott - számolt be jelentésében a német DPA hírügynökség.

Hírügynökségi jelentések szerint a hirtelen támadt tornádó először Mönchengladbach külvárosán söpört végig, majd az onnan pár kilométerre lévő Viersen felé vette az irányt.

Mivel a lakosságot a hatóságok előre figyelmeztették az extrém időjárási jelenségre, aki tehette, otthon maradt, igyekezett biztonságos helyre vonulni, ezért emberéleteket nem követelt a tornádó.

A német sajtó által „Megatornádó”- nak titulált pusztító erejű forgószél mindössze 10-15 perc alatt végigsöpört a 75 ezres városon,

ahol több tucat háztetőt leszakított, rengeteg fát tövestől kicsavart,

amelyek többsége parkoló gépkocsikra dőlt.

Komoly károk keletkeztek a villlanyáram-ellátásban is, mivel több tartóoszlop is kidőlt a hatalmas szélviharban, sőt, a vonatközlekedés is szünetelt a környéken egész éjjel, ugyanis több helyen leszakadtak a felsővezetékek.

Rendőrségi jelentés szerint a szélsőséges időjárásban egy helyi lakos súlyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett, egy másik ember könnyebben megsérült, őt viszont a helyszínen ellátták a mentők.