Nem is tud róla, pedig lehet, ön is járt már Kukkóniában

Van egy jó focicsapat, mesebeli, kenun és biciklin is könnyen felfedezhető táj, jó minőségű helyi alapanyagokból készülő ételek és egyre több, minőségi étterem, szállás - ez Kukkónia, közismertebb nevén a Csallóköz. A Kukkónia-projekt pedig azért született, hogy mindezt ne csak az ott élők, hanem a máshonnan érkező magyarok is élvezhessék.

Egy legenda szerint a tatárok elől a lápvidékre, a nádasokba húzódó magyarok közül egy bátrabb egyszer előmerészkedett, hogy megnézze: elvonult-e már az ellenség. Csakhogy hirtelen tatár lovasok vágtattak felé, ettől pedig annyira megijedt, hogy rohanni kezdett vissza, a többiekhez, de sokáig még megszólalni sem tudott a félelemtől, csak annyit mondott, hogy „kukk, kukk". Ezért nevezik egy magyarázat szerint a Dunától északra, a mai Szlovákia területén húzódó területet Kukkóniának.

Egy másik legenda szerint viszont a „kukk" szó nem a csuklásból ered, hanem

jeladás volt, amivel a mocsárban rejtőzködők egy itt honos béka, a vöröshasú unka hangját utánozva felelgettek egymásnak, hogy hollétükről, máskor az ellenség közeledtéről értesítsék egymást.Akármi is legyen a szó eredete, Kukkónia, ismertebb nevén a Csallóköz nemcsak a Duna, hanem egész Európa legnagyobb folyami szigete, összesen 1885 négyzetkilométeren terül el. Ez nagyjából három Budapestnyi területnek felel meg.

Itt aztán tényleg mindent a víz határoz meg. A felszínen és a talajszint alatt egyaránt. Lent, a mélyben hatalmas édesvíztartalékok vannak, ami a mai világban igazán nagy kincs. Ráadásul termálvízből is akad bőven. Fent pedig itt a Duna, rengeteg mesebeli holtágával, vízáteresztésével.

A Duna bal partján Pozsonytól Csallóközaranyosig, a Nagyléli-szigetig húzódnak a Duna ártéri erdői, lápos, mocsaras vidékei, ezek alkotják a Duna árterének védett területeit. Hihetetlenül sok, mintegy 107 faj él a vidéken, leginkább persze vízimadarak: gémek, szárcsák, vadkacsák, nádirigók. A természetvédelmi területet csak gyalog és a kijelölt tanösvényeken szabad látogatni, a Duna mentén az árvízvédelmi töltésen, a védett terület déli oldalán pedig kerékpárút vezet.

Csónakázásra, kenuzásra a tavasz, a nyár és az ősz a legkedvezőbb időszak. A Nagy-Duna ideális vízi út, Dévénytől Komáromig végigcsónakázható. A kirándulók indulhatnak Pozsonyból, de kezdhetik a túrát Dunacsúnynál, Bősnél, Szapnál és Medvénél is. Kezdők és gyerekes családoknak inkább a Nagybodak és Vajka környékén lévő Duna-ágak lehetnek jók.

Hiába lapos itt minden, Dunacsúnynál a vadvízi evezést is ki lehet próbálni egy erre kialakított pályán. Profi sportolók is szoktak itt edzeni. A kétszemélyes kenuktól a hatszemélyes nagyraftokig több hajótípust ki lehet bérelni, aztán irány a 360–380 méter hosszú pályák egyike.

Akik kipróbálták, azt mondják, a legizgalmasabb rész a 3 méter magas Niagara-zúgón lerepülni.

Ezek mellett a szörfözést, a vízisít, és a wakeboardot is ki lehet próbálni.

A gyakorlott kerékpározók tudják, hogy kevés helyen lehet kilométereket tekerni szinte emelkedők nélkül. A Csallóköz ezért minden szempontból alkalmas a bringázásra. Tekerhetünk itt bicikliutakon, a természetben, a töltések mentén, közben megcsodálhatjuk a Dunát, és megállhatunk valamelyik vízimalomnál. A Kukkónián is keresztülvezető nemzetközi Duna menti kerékpárút Szlovákia területén a Berg határátkelőnél kezdődik, és egészen Párkányig vezet. Összesen majdnem 170 km hosszú.

Eveztünk, bringáztunk, talán horgásztunk is, itt az idő harapni valamit! A csallóközi konyha sokunknak ismerős lesz, a magyar konyha sajátosságai jellemzőek rá, ugyanakkor hatással voltak rá a környező népek konyhái is. Talán nem lep meg senkit, hogy hal és vad mind a mai napig gyakran kerül az itt élők tányérjára. Az igazi dunai halászlé többféle apróhalból készül, a megfőtt halhúst itt lepasszírozzák. A szálkamentes, gazdag lébe aztán a

helyben fogott nemes halak, például ponty, amur vagy csuka filézett szeleteit is belefőzik.

Népszerű a fácánleves, főleg ünnepekkor, a gyakran nyúlból, vaddisznóból készült vadas mellé pedig burgonyagombócot adnak. Hagyomány, persze télen a disznóvágás is. A disznótoros lakomák kínálatából itt sem hiányozhat a sült vér, a tojásos velő, a resztelt máj, de készül orjaleves és pecsenyehús is. A levágott disznók között egyre gyakoribb a mangalica, húsa a környékbeli éttermek étlapján is feltűnik már. Ezen a területen is úttörő egész Szlovákia egyik legjobb étterme, a dunaszerdahelyi Villa Rosa.

Kukkónia egyik legjellemzőbb éghajlati adottsága egyébként, hogy itt az évnek alig akad szélcsendes napja, ugyanakkor Szlovákia legmelegebb és legszárazabb vidéke is, itt évente 2000-2500 órán át süt a nap. Ez bő öntözés mellett kedvez a zöldségeknek, gyümölcsöknek is.

Nagyon sok minden, ami az asztalra kerül, helyi termék. Ezek, a helyi alapanyagok, legyen az akár hús, zöldség vagy gyümölcs. Fogyasztását egyébként az úgynevezett Kukkónia-projekt is ösztönzi.

A Kukkonia projektnek két pillére van - az egyik a régió fejlesztése a másik pedig a Kukkonia brand építése, tehát a helyben készült, kiváló minőségű termékek piacra kerülése. Ez a két dolog szorosan összefügg, ugyanakkor kölcsönösen kiegészíti, erősíti egymást. Céljuk a régió fejlesztése, a régió gazdaságának fellendítése valamint az, hogy

minél többen termeljenek és egyenek, igyanak helyben készült, jó minőségű ételeket, italokat.

Kóstolni a különféle fesztiválokon is lehet. A Doborgazi kemencék titkai fesztivál minden évben több ezer látogatót vonz. Ilyenkor a Duna melléki kis falu helyi alapanyagokból helyben készült hagyományos halétellel, pecsenyékkel és lepényekkel várja a turistákat. Vásárúton pedig rétesfesztivált rendeznek, a háziasszonyok egymással versenyezve nyújtják egyre vékonyabbra a hólyagosra dolgozott tésztát.

Ami viszont a leginkább a környékre vonzza a turistákat, főleg a magyarokat, az a DAC, a dunaszerdahelyi focicsapat. A vadonatúj MOL Arénában hétről hétre megtelnek a székek, nemcsak a Csallóközből, de Magyarországról, sőt Erdélyből is jönnek drukkerek a meccsre. Sokan nem csak a foci miatt érkeznek, hanem egyszerűen részesei akarnak lenni annak a közösségi élménynek, amit a DAC jelent. Annak, hogy együtt énekelje Dunaszerdahelyen 10 ezer magyar a Nélküledet.

Persze a DAC focistái is mindent megtesznek a szurkolókért. Éppen a hétvégén harcolták ki a nemzetközi kupaindulást, 25 év után újra. Ezt így ünnepelték:

Így aztán a szlovák bajnokság véget ért ugyan, de nem kell őszig várni arra, hogy újra DAC-meccsre mehessenek a szurkolók. Hamarosan újra pályán lesz a DAC, de akkor már a nemzetközi kupában képviseli Kukkóniát.