Továbbra is rohamosan nő a kanyarós megbetegedések száma Ukrajnában, csak Kárpátalján az év eleje óta 2238 esetet regisztráltak. A kelet-európai országban egy hét alatt 1404 lakos betegedett meg, köztük 651 felnőtt és 756 gyermek.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Közegészségügyi Központjának adatai szerint 2018 eleje óta 15 261 fő betegedett meg kanyaróban, 6 243 felnőtt és 9 018 gyermek.

Ez idő alatt a kanyaró szövődményei miatt már nyolc ember vesztette életét (hat gyermek és két felnőtt) az országban.

A Kárpátalja megyei egészségügyi főosztály csütörtöki közlése szerint a rahói járásban, Feketetisza község iskolájában az utóbbi napokban 36 tanuló kapta el a kanyarót, közülük ketten kórházi kezelésre szorulnak. A településen a közegészségügyi hatóság munkatársai három héten át megfigyelik a betegekkel kapcsolatba került személyeket - írja az Ukrajinszka Pravda hírportál az Ukrán Egészségügyi Minisztérium sajtószolgálatának jelentése alapján.

Kárpátalja megyében 100 ezer lakosra 178 megbetegedés jut. A betegek zöme, mintegy 1800 fő 17 év alatti gyermek.

A kanyaró gyors kárpátaljai terjedése és az ellene használt oltóanyag teljes hiánya miatt Hennagyij Moszkal, a megye kormányzója idén januárban Magyarország ungvári főkonzulátusától kért segítséget.

A magyar kormány akkor napokon belül nyolcezer adag kanyaró elleni vakcinát juttatott Kárpátaljának több mint 100 millió forint értékben.

Kedden Magyarország egy 36 ezer dózis vakcinából álló oltóanyag-szállítmányt adott át az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének. A több mint 180 millió forint összértékű rakomány 15 ezer adag kanyaró ellen is védő kombinált oltóanyagot is tartalmazott. Az eseményen részt vevő Hennagyij Moszkal egyebek mellett azt is elmonta, hogy a Magyarország által Kárpátaljának adományozott védőoltások minősége olyan jó, hogy egyetlen esetben sem tapasztaltak mellékhatást a felhasználásuk alkalmával.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztériumnál, amely szerint továbbra sincs járványveszély az országban, azt hangsúlyozták, hogy a lakosok csakis védőoltással tudják megvédeni magunkat a kanyarótól.

Ugyanakkor némileg ellentmondó, hogy a hivatal a honlapján azt is megjegyzi, hogy minden ukrán régióban elérhető, azaz van elég kanyaró elleni oltóanyag.