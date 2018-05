Szijjártó: Erős Európát akarunk a lengyelekkel

Az erős Európának erős tagállamokon és erős régiókon kell alapulnia - mondta Szijjártó Péter Varsóban, miután lengyel kollégájával tárgyalt.

Lengyelország és Magyarország erős Európát akar, olyat, amely képes megvédeni magát, saját határait, polgárainak biztonságát - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban, miután Jacek Czaputowiczcsal, a lengyel diplomácia vezetőjével tárgyalt.

A megbeszélést követően Szijjártó Péter elmondta: mindkét ország képviselői erős Európát akarnak, "de az is világos, hogy az erős Európának erős tagállamokon és erős régiókon kell alapulnia". Éppen ezért az erős Lengyelországra és erős Magyarországra épülő Közép-Európa igenis Európa érdeke - fűzte hozzá.

Czaputowicz szerint hasonló Európa-víziója van az egész visegrádi csoportnak is, versenyképes, nem protekcionista, a nemzeti parlamentekben gyökerező legitimációval rendelkező, demokratikus EU-t akarnak.

Szijjártó: Fel kell gyorsítani a Nyugat-Balkán integrációját

A nyugat-balkáni országok EU-integrációs folyamatát fel kellene gyorsítani - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Elmondta: a magyar álláspont az, hogy a nyugat-balkáni országok EU-integrációs folyamatát fel kellene gyorsítani. Elégedetlenségét fejezte ki azzal, hogy az Európai Bizottság 2025-öt jelölte meg csatlakozásuk céldátumaként, s szorgalmazta: Montenegróval és Szerbiával még idén nyissanak meg minden tárgyalási fejezetet. Rámutatott: a Nyugat-Balkánon történelmi feszültségek vannak, ezeket szerinte az európai és az euroatlanti integrációval lehetne a leginkább feloldani.

A nyugat-balkáni integráció geopolitikai jelentőségét kiemelte Czaputowicz is. "Ha nem lesz jelen abban a térségben az EU, jöhetnek más szereplők is, akik nem mindig az európai biztonságot részesítik előnyben" - jelentette ki. Fontosnak nevezte, hogy az Európai Bizottság megjelölt egy csatlakozási időtávlatot, "akkor is, ha távoli".