Összeházasodott Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és Meghan Markle kimondta a boldogító igent. Több százezren követték a ceremóniát a helyszínen.

Harry - Károly walesi herceg, brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidencia, a windsori kastély Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai menyasszonyának. A ceremónia menetrendjéről itt írt korábban az Origo.

A windsori kastélynál hatalmas ünneplő tömeg várta az ifjú párt.

Megérkezett a kápolnába a mennyasszony, akit harsonaszó fogadott. A pulpitusnál csatlakozott hozzá apósa Károly herceg, akivel a bevonuló zenére az oltárhoz vonult. A pár megfogta egymás kezét, és megkezdődött a szertartás. Diana testvére mondott megható beszédet. Harry és Meghan is kimondta a boldogító igent.

A Stand by me című dalt énekelte egy gospelkórus.

Harry és Meghan a fogadalmak megtétele után, felhúzta egymás ujjára a gyűrűt.

Canterbury érseke hivatalosan kinyilvánította, hogy a pár ezentúl férj és feleség.

A szertartás hivatalos része véget ért, a pár kivonult a templomból, hogy köszöntsék az összegyűlt tömeget. A királyi család követte őket. Kiérkezve, lovaskocsira szállt az ifjú pár, hogy körbejárva, integessen az őket ünneplőknek. A pár hintóval elindult a kastély kapuja felé, közben óriási üdvrvialgás fogadta őket. Százezer ember sorakozott fel a kordonok mögé.

A kicsikém gyönyörű és nagyon boldognak tűnik. Bárcsak ott lehettem volna, küldöm feléjük minden szeretetem, és sok boldogságot kívánok nekik - nyilatkozta a körmenet perceiben egy amerikai portálnak Meghan Markle édesapja, aki nem tudott eljönni az esküvőre. Több közismert ember gratulációja is kikerült a Twitterre. Joss Stone világhírű énekesnő, Harry barátja az elsők között köszöntötte az ifjú párt, de Kanada miniszterelnöke is életreszóló boldogságot kívánt nekik.

Egy kis titok is kiderült, mégpedig, hogy mit is mondott Harry Meghannek az oltárnál. Az angol sajtó információi szerint a herceg azzal a mondattal fogadta, hogy: "Elképesztően nézel ki"

Az esküvő utáni fogadás megkezdődött a windsori kastélyban. A pár 600 vendégével együtt megkezdte ebédjét. A meghívottak között olyan világsztárok is vannak, mint például George Clooney, David Beckham, James Blunt, vagy pedig Elton John. Estére Károly herceg egy szűkebb körő fogadást szervezett, ahol kétszázan lesznek már csak, főként a királyi család tagjai és a hercegi házaspár barátai.

Szombati esküvője után a Sussex hercege és hercegnője címet viselheti Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle. A címet Harry nagymamája, II. Erzsébet királynő adományozta még a menyegző előtt néhány órával.

A Sussex hercege és hercegnője cím nem okozott meglepetést, mivel a szakértői konszenzus és a fogadóipar mindig is ezt tartotta a még nem foglalt hercegi titulusok nem túl széles választékán belül a legvalószínűbbnek.

Sussex legutóbbi hercege a 18. századi uralkodó, III. György király kilencedik gyereke és hatodik fia, Augustus Frederick volt. Ő azonban

apja jóváhagyása nélkül házasodott össze választottjával, Augusta Murray-vel.

Az 1772-ben született királyi házassági törvény akkor még azt írta elő, hogy a mindenkori uralkodó összes egyenes ági leszármazottja csak a koronás fő engedélyével házasodhat, így Augustus Frederick és Augusta Murray frigyét az anglikán egyház bírói testülete 1794-ben érvénytelenítette.

Augusta Murray így soha nem kapta meg a Sussex hercegnője címet, és ez azt is jelenti, hogy Meghan Markle az angol-brit monarchia évezredes történetében elsőként viselheti ezt a hercegnői titulust.

Harry menyasszonya szombat délutántól - immár a herceg hitveseként - egyben jogosult lesz az Ő királyi fensége (Her Royal Highness) címre is, tekintettel arra, hogy férjének is a királyi fenség megszólítás jár.

Harrynek a Sussex hercege rang mellett a Dumbarton grófja és a Kilkeel bárója címet is adományozta a királynő. Ez jelképezi a Korona fennhatóságát Skócia és Észak-Írország felett, Dumbarton ugyanis egy skóciai, Kilkeel pedig egy észak-írországi város.