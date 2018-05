Hercegi esküvő - Amit a szertartásról tudni lehet

Az ősi királyi pompa és a modern kor elemeit ötvözi Harry herceg és menyasszonya, Meghan Markle szombati esküvői szertartása.

Harry - Károly walesi herceg, brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - a London nyugati határában fekvő ősi királyi rezidencia, a windsori kastély Szent György-kápolnájában esküszik örök hűséget amerikai menyasszonyának.

A ceremónia, amelyet Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága vezet, közép-európai idő szerint 13 órakor kezdődik, és várhatóan egy órán át tart. Az újdonsült hercegi házaspár ezután nyitott hintón hajtat végig Windsor utcáin, üdvözölve a várhatóan százezres tömeget.

Menetrend szerint

A Kensington-palota - Harry londoni rezidenciája és hivatala - által szombat hajnalban közzétett 22 oldalas részletes esküvői program szerint először - közép-európai idő szerint 12:40 órakor - Harry és esküvői tanúja, vagyis bátyja, Vilmos herceg érkezik a templomhoz. Őket 12:42 órakor Károly trónörökös és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő, majd 12:45 órakor a menyasszony édesanyja, Doria Ragland követi. II. Erzsébet királynő 12:52 órakor lép be a kápolnába, és végül, 13:00 órakor Meghan Markle jelenik meg a templom bejáratánál.

Apja helyett Károly kíséri

A Kensington-palota által összeállított program néhány nappal ezelőtt készült, és még az szerepel benne, hogy a menyasszonyt édesapja, Thomas Markle kíséri az oltárhoz, ahol Harry és Vilmos várja őket. Ebben azóta egy lényeges változás történt, ugyanis Thomas Markle sürgős műtéti beavatkozást igénylő szívpanaszai miatt végül nem tudott mexikói otthonából Nagy-Britanniába utazni, így nem ő, hanem a majdani após, Károly herceg kíséri az oltárhoz Harry menyasszonyát.

Az idők változását jelzi, hogy a ceremónia részletes műsorrendjének tanúsága szerint Meghan Markle házassági fogadalmából egy hagyományos ígéret hiányozni fog. Harry jövendőbelije a hagyományoknak megfelelően azt megígéri, hogy amíg csak élnek, szeretni, tisztelni és védelmezni fogja férjét, gyengédséggel is elhalmozza és hűséges lesz hozzá - ám "engedelmeskedni" nem feltétlenül fog neki.

Justin Welby érsek ugyanis úgy teszi majd fel a kérdést a hercegi arának, hogy "Meghan (...) Will you love him, comfort him, honour and protect him, and (...) be faithful to him as long as you both shall live?"

A kérdésből hiányzik az anglikán esküvők menyasszonyi fogadalmának szövegében évszázadok óta szokásos "obey" - szót fogadni, engedelmeskedni - kitétel, vagyis Meghan Markle modern feleségként azt nem ígéri meg, hogy Harrynek élete végéig mindenben engedelmesen szót fogad.

Elvált, afro-amerikai

Az idők változását jelzi az is, hogy Meghan Markle személyében a brit monarchia modernkori történelmében először kerül elvált, afro-amerikai gyökerű amerikai állampolgár a királyi családba a trónutódlási lista egyik magas rangú tagjának hitveseként, az udvar és az uralkodó teljes jóváhagyásával.

VIII. Eduárd királynak 82 évvel ezelőtt még le kellett mondania a trónról és a koronáról, miután ő is egy elvált amerikai állampolgárt kívánt feleségül venni Wallis Simpson személyében.

Stand By Me

Meghan Markle-lal az amerikai zene is az angol királyi esküvők ősi ceremóniájának részévé válik. A szombati templomi szertartáson az amerikai The Kingdom Choir gospelkórus is szerepel, Ben E. King, az amerikai soul néhai klasszikusának Stand By Me című dalával.

A ceremóniát a Szent György kápolnában 600 meghívott vendég kíséri majd figyelemmel, ám világszerte várhatóan százmilliók nézik a közvetítést: az eseményre 79 ország televíziós stábjai vonultak fel Windsor ősi parkjában.