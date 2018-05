Lincselés Párizsban és egy francia kisvárosban: két embert agyonvertek

Az ünnepi hétvégén páratlanul kegyetlen gyilkosságok történtek Franciaországban. Párizsban és Pau-ban is tíz-tizenkét bűnöző agyonvert egy másik embert.

Péntek este 7 órakor, vagyis fényes nappal egy játszótéren a szemtanúk szerint 12 kamaszfiú agyonvert egy 32 éves, Burkina Fasó-i migránst. Nem tudni, hogy miért ölték meg, de annyi biztos, hogy a kamaszok még akkor is ütötték és rúgták a férfit a földön, amikor az már mozdulni sem tudott. A France Bleu regionális rádióadásában például egy édesanya arról beszélt, hogy rengetegen látták is a parkban a lincselést, az ő hatéves kisfia is, majd odaszaladt hozzá, és annyit mondott: bántottak egy bácsit, aki most a mennybe ment.

Cécile Gensac pau-i ügyész azt mondta, hogy a megölt migráns Franciaországban állampolgárságot kapott, kétségtelenül bűnöző volt, de - ezt hangsúlyozta - idén nem büntették, 2018 óta nem csinált semmit. Állítólag nem drogleszámolás volt.

A lincselők közül hármat letartóztattak.

Tegnap Párizs egyik elővárosában, Romainville-ben vertek agyon egy férfit. Romainville - a francia médiumok politikai korrektségre törekvő nyelvezete szerint - egyik úgynevezett érzékeny negyedében. Az érzékeny negyed azt jelenti, hogy ott iszonyatosan nagy a munkanélküliség és a bűnözés, a lakók nagy része pedig bevándorló hátterű, azaz első vagy másodgenerációs migránsok.

A férfi egy házibuliból jött le az utcára egy üveg bort venni, már a közértszerűségben belekötöttek, majd az utcán halálra szúrták, és agyonverték. Legalább tízen ütötték. A gyilkosok - ez már biztos - a Jurij Garagin lakótelepen éltek, ami a párizsi előváros kivételesen rossz közbiztonságú része, itt is döntő többségben bevándorlók élnek.

Franciaország holnap egyébként gyakorlatilag megbénul, mindenütt sztrájk lesz. Macron elnök nemcsak a közbiztonságot nem tudja kezelni, de a szociális feszültségeket sem.