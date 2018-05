A teljes döbbenet uralkodik abban az amerikai kisvárosban, ahol a helyi középiskola igazgatóhelyetteséről kiderült, hogy többször is rávetette magát tinédzser diákjára.

Egy tinédzser diákkal szexelt egy amerikai középiskola igazgatóhelyettese. A 39 éves nő egyfajta mentor volt a 16 éves fiú számára - írja a Fox News.

A fiú a nyomozóknak elmondta, hogy többször is szexeltek a nő otthonában az elmúlt hónapokban.

A tinédzser családja teljesen megdöbbent, mivel úgy gondolták, hogy az igazgatóhelyettes egy igazi, megbízható tanácsadó a fiuk számára, akinek a támogatása segítheti a fiú továbbtanulási és sportolói karrierjének előmenetelét.

A nőt most megvádolták a kiskorú szexuális zaklatásáért, de nemi erőszakért is. A fiút a hatóságok védőőrizetbe helyezték, amely akár 90 napig is eltarthat, amíg a tárgyalás lezajlik.