A hadsereget is bevethetik a sztrájkoló brazil kamionsofőrök ellen

Michel Temer brazil elnök engedélyezte a hadsereg bevetését az úttorlaszok felszámolására, ha a dízeláremelés miatt öt napja sztrájkoló kamionsofőrök nem vetnek véget akciójuknak – közölte pénteken egy nevének elhallgatását kérő kormányilletékes.

A kormány csütörtök este megállapodott ugyan több szakszervezettel, hogy két hétre beszüntetik a tiltakozó akciót. Előzőleg a kormány megígérte, hogy eltörli a dízelre kiszabott egyik adót, támogatni és stabilizálni fogja a dízelárakat, ami idén akár 5 milliárd reálos (373 milliárd forint) többletkiadást okozhat a költségvetésben. A sztrájkot kezdeményező, állítása szerint mintegy 600 ezer teherautósofőrt tömörítő Abcam szakmai szövetség nem volt az aláírók között. A megállapodás ellenére pénteken a legtöbb szövetségi államban még álltak az úttorlaszok.

Temer pénteki televíziós üzenetében közölte, hogy a kamionsofőrök "radikális kisebbsége" folytatja az országok főközlekedési útvonalainak eltorlaszolását. Megerősítette, hogy felhatalmazta a hadsereget és az autópálya-rendőrséget, hogy szükség esetén erővel tisztítsák meg az utakat.

Sao Paulo város polgármestere rendkívüli állapotot vezetett be. Az intézkedés lehetővé teszi egyebek mellett a töltőállomásokon tárolt üzemanyag elkobzását.

A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt valóságos káosz alakult ki az országban, ahogy gyakorlatilag nincsen vasúti közlekedés és az áruszállítás 60 százaléka közúton történik: a sztrájkoló kamionsofőrök létfontosságú útvonalakon, így az olajfinomítókhoz, a benzinkutak többségéhez vezető utakon alakítottak ki torlaszokat. Pénteken már több repülőjáratot - közöttük két nemzetközi járatot - is törölni kellett Brazíliaváros repülőterén, mert kimerültek a kerozinkészletek. Több vidéki repülőtéren is válságos volt helyzet. Latin-Amerika legnagyobb gazdaságának több ágazata bénult meg az üzemanyaghiány miatt. A sztrájkolók nem engedték be Latin-Amerika legnagyobb kikötőjébe, Santosba a teherautókat, az Abiove élelmiszeripari cég közölte, hogy szombaton leáll a szójaexport, ha a teherautókat továbbra sem engedik be a fontosabb kikötőkbe.

A sztrájk súlyosan érintette az ország kivitelét, az autóipar teljesen leállt: nem kapják meg szükséges alkatrészeket és nem tudják elszállítani a kész járműveket.

Az ABPA húsipari vállalat közölte, hogy 152 baromfi- és sertésfeldolgozója bizonytalan időre felfüggesztette a termelést. Az élelemszállítás hiánya szárnyasok és sertések millióinak életét fenyegeti. Országszerte kiürültek a töltőállomások, az ország egyes részeiben a vásárlók pánikszerűen lerohanták a zöldségüzleteket. Országszerte korlátozták, vagy le is állították a közösségi közlekedést és a szemétszállítást.

Amennyiben a tiltakozó mozgalom folytatódik, a gazdasági következmények katasztrofálisak lehetnek az ország számára, amely alig lábalt ki a 2015-16-os történelmi recesszióból.

A dízel a kőolaj világpiaci árának emelkedése és Petrobras állami kőolajipari vállalatnak a nemzetközi árfolyamokhoz alkalmazkodó új árpolitikája miatt drágult meg jelentősen Brazíliában.