Az utóbbi tíz-húsz évben végbement "csendes forradalom tetőzésének" nevezte szombaton Leo Varadkar ír kormányfő az igenek várható nagy arányú győzelmét az abortuszt tiltó alkotmánymódosítás eltörléséről előző nap megrendezett népszavazáson.

„Az emberek kinyilvánították, hogy egy modern országnak való modern alkotmányt akarunk, hogy megbízunk a nőkben, és hogy tiszteletben tartjuk, hogy helyes döntéseket hoznak a saját egészségügyi ellátásukat érintő kérdésekben" - mondta a kormányfő Dublinban újságíróknak nyilatkozva még az előtt, hogy a pénteki népszavazás hivatalos végeredményét közzétették volna.

Varadkar szerint úgy néz ki, hogy a szavazók több mint kétharmados többséggel

támogatják az alkotmány módosítását, vagyis az ír alkotmány 1983-ban elfogadott, az abortuszt gyakorlatilag kivételek nélkül tiltó, 8. módosításának eltörlését.

A kormányfő azt is mondta, az igenek vannak többségben mind a nők, mind a férfiak körében, szinte valamennyi korcsoportban és társadalmi rétegben és valószínűleg az ország összes választókerületében.

A szombatra virradó éjszaka közzétett exit poll eredmények szerint

a voksolók 68 százaléka szavazott 32 százalék ellenében arra, hogy lazítsák az erős katolikus hagyományok szerint élő országban az abortuszra vonatkozó szigorú korlátozást.

A szombat délután közzétett első hivatalos részeredmények is az igenek hasonlóan elsöprő arányú győzelmét mutatják.

Elsőként Galway East körzetből érkeztek be az eredmények: még ebben a hagyományosan konzervatívnak számító nyugat-írországi körzetben is a választók 60 százaléka támogatta az abortusz tilalmának feloldását. Nagyvárosokban az igenek várhatóan még nagyobb többségbe kerültek: egy dublini körzetből például több mint 76 százalékot ért el az igen szavazatok aránya, Cork város két körzetéből pedig az igenek 64, illetve csaknem 69 százalékos győzelméről érkeztek hírek.

Az országos végeredmény szombat kora este várható.

A jelenleg hatályos írországi jogszabály a legszigorúbb Európában: nemi erőszak, vérfertőzés vagy a magzat fejlődési rendellenessége sem indok az abortuszra. Egyetlen kivételes esetben engedélyezik a terhesség megszakítását: ha a terhesség veszélyezteti a várandós nő életét. Ellenkező esetben az abortusz 14 évi börtönnel büntethető.

Írország egyik legnagyobb abortuszellenes szervezete "történelmi jelentőségű tragédiaként" értékelte a referendum várható eredményét. John McGuirk, a Save the 8th nevű csoport elnöke azt mondta az ír televízióban: sokaknak lesz olyan érzése Írországban, hogy egy teljesen más országban ébredtek fel a népszavazás másnapján. Szerinte a referendum alapján a kormány most már viszonylag könnyedén keresztülvihet a parlamenten egy liberálisabb abortusztörvényt. Hozzátette ugyanakkor azt is, hogy a rossz attól még nem válik jóvá, hogy a többség támogatja.

A dublini kormány azt javasolja, hogy az új törvények tegyék lehetővé az abortuszt a terhesség első 12 hetében, utána pedig rendkívüli esetekben.