Elküldték a több száz migránst, de ellenálltak

A migránsok Dunkerque (ismertebb angol nevén: Dunkirk) sportcsarnokában voltak elszállásolva. Eredetileg csak a tél idejére fogadták be őket, de ennek ellenére továbbra is ott maradtak. Most kiutasították őket Franciaországból, de persze nem térnek haza, hanem embercsempészek segítségével Nagy-Britanniába akarnak menni.