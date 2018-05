Óriási magyar siker Kínában

Kiemelt érdeklődés mellett mutatkozott be Magyarország Dél-Kína egyik legnagyobb kereskedelmi vásárán Csungking városában. A helyi gazdasági és politikai elit érdeklődését nemcsak a Magyarországot bemutató imázsfilm keltette fel, hanem az a gasztronómiai és kulturális bemutató is, ami szükséges ahhoz, hogy egy másfélmilliárdos nagyhatalom felfigyeljen egy közép-európai országra. Az Origo helyszíni beszámolója.

Megkezdődött a 21. Nyugat Kínai Nemzetközi Kereskedelmi és Befektetési Vásár a dél-kínai Csungking városában. A régióban kiemelkedőnek számító gazdasági eseményen Magyarország a csungkingi konzulátus révén nemcsak méretében, hanem kínálatában is egy rendkívül gazdaság pavilonnal képviselte magát. A magyar standon a többi európai országhoz képest gyakorlatilag mindent megtudhattak az országról a kínai politikai és gazdasági élet helyi vezetői.

A pavilonban nemcsak a megszokott leírásokat olvashatták hazánkról az érdeklődök, hanem a legjellemzőbb italokat és ételeket is megkóstolhatták. A pirospaprika, a gulyáskrém, a szekszárdi borok és a Tokaji mellett egy kínai alapanyagokat használó magyar pálinkafőző is bemutatkozott.

A legnagyobb sikert a Győr-Moson-Sopron megyei Écsről érkezett Czifra műhely néptáncegyüttes aratta. Műsorukat óriási érdeklődés fogadta a pavilon előtt. A kulináris élmények mellett így sokkal átélhetőbb élményt adtak hazánkról a táncosok, mintha valaki csak megnézett volna egy imázsfilmet Budapestről.

A Czifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület vezetője Deésy Gábor az Origónak arról beszélt, hogy az utóbbi években nemcsak a határon túli magyar közösség körében fordultak meg, hanem a diaszpóra magyarságot is minél több helyen felkeresik. Így többek között voltak Sao Paulóban és Buenos Airesben is. Emellett olyan egzotikusnak számító helyeken is jártak, mint például a Kína részét képező Ujgúria. Az együttes vezetője úgy látja, sokkal sikeresebben tud egy magyar gazdasági kezdeményezés szerepelni egy nemzetközi vásáron, ha az érdeklődők valamilyen élményt is kapnak a száraz tények mellé.

A nemzetközi vásáron nem csak a nagyobb európai országok mutatkoztak be. A látogatók megismerkedhettek az összes kínai tartomány különlegességeivel, legfőbb termékeivel, gazdasági profiljával. Ha a kiállítás méretét érzékeltetni akarjuk, akkor a teljes kőbányai BNV területétének legalább az ötszörösét kell elképzelni. A városban akkora eseménynek számít a kiállítás, hogy külön járatokat is indítottak az érdeklődőknek. A kiállítás súlyát jól mutatja, hogy több mint 6300 cég vesz rajta részt, akik több mint 48 országból érkeztek. Ezen cégekből több mint 1700 multinacionális vállalatnak tekinthető.