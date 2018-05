Veronai buszbaleset: Súlyos büntetésre számíthat a sofőr

Októberben bíróság elé állnak a másfél évvel ezelőtti veronai buszbaleset felelősei, öt autópálya-mérnök és a busz életben maradt magyar sofőrje, V. János.

Az olasz rendőrség március végén vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a 2017 januári veronai buszbaleset ügyében. Ahogy az Origo is megírta, a buszt vezető magyar sofőr mellett több autópálya-mérnök felelősségét is firtatják. A tragédiában

tizenheten haltak meg, huszonhatan megsérültek.

A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és az egyikük családja utazott.

Hogy történhetett meg a tragédia?

A nyomok alapján a busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán, majd egy felüljáró pillérjének csapódott. Azt már korábban megírtuk, hogy a sofőr, aki a tragédia pillanatában a volán mögött ült, valószínűleg elaludt, mivel nem fékezett, és a kormányt sem rántotta el. Emellett nagyon súlyos alvászavarban szenved és a vezetési képességet befolyásoló gyógyszert is szed, betegségéről viszont nem tájékoztatta a főnökét.

Ugyanakkor nem egyszerűen rosszalvó. Információink szerint a buszsofőr kizárólag

egy súlyos alvászavar enyhítésére kialakított szerkezettel tud aludni.

Sőt, állítólag még influenzás is volt az út előtt, így az is kérdéses, hogy abból kigyógyult-e.

Tehát több tényező is közrejátszott a tragédiában.

Ez áll a balesetről készült jegyzőkönyvben, aminek egy része az Origo birtokába jutott tavaly nyáron.

Vajon miért érezte úgy az 52 éves magyar buszsofőr, hogy egy gyerekekkel teli buszt képes ilyen hosszú távon biztonságosan elvezetni? Miért nem érezte, hogy ez felelőtlenség, ami akár ilyen tragédiához is vezethet? Ezek a kérdések biztosan felmerülnek majd októberben, amikor Veronában bíróság elé áll a férfi. A The Local olasz újság szerint a sofőrt gondatlanságból elkövetett gyilkossággal és gondatlan vezetéssel is vádolják a hanyagság mellett.

V. János tagadja, hogy elaludt volna a volánnál, a balesetet megelőző pillanatokra pedig sem ő, sem a túlélők nem emlékeznek" - írja a Ripost saját információira hivatkozva.

Hamarosan kiderül, pontosan mit állapítottak meg az olasz nyomozók, mi az, amit a bíróság elé tárnak. Ha a férfit bűnösnek találják 17 ember haláláért, akár 18 évet is kaphat.