Tovább radikalizálódnak a francia muszlimok

A francia hírszerzés kongatja a vészharangot: egyre több a szélsőséges tanokat hirdető szalafista mecset Franciaországban – írja a Valeurs.

Egyre több szalafista van Franciaországban: 2004-ben számuk 5000 fő volt, most 30 000 és 50 000 között lehetnek.

A szalafizmus nagyon távol áll a franciaországi értékektől és törvényektől, példának okáért elítélik a zenehallgatást és a demokráciát. Ennek a mozgalomnak most a muszlimok öt százaléka tagja, és a számuk folyamatosan nő, és ezzel együtt az imahelyeik is, a többségük nem is ismert. „Gyakran lakásokban, házakban, régi üzletekben, edzőtermekben, garázsokban alakítják ki ezeket a helyeket" – írja az RT.

A szalafisták a hagyományos mecsetekben is szélsőséges prédikációkat tartanak. Ecquevillyben például azt, hogy az a nő, aki este kint mászkál, elveszíti szemérmességét és "a farkasok kedvére jár". Brestben pedig azt állítják, a gyerekek annak a veszélynek vannak kitéve, hogy "disznóvá változnak", és hogy a zenehallgatás ördögtől való.

Mindezek miatt az állam megpróbálja bezáratni az úgynevezett érzékeny szalafista imahelyeket, de, ahogy a Hollande- és Macron-kormányok alatt az megszokott, nem sok sikerrel.