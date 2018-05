Valószínűleg rekordot döntött egy szír migráns, Hatem H., mivel 2015-ös Németországba érkezése óta 400 – ismertté vált – bűncselekményt követett el. Számolt be erről a 888.hu. Az abszurd az esetben az, hogy valószínűleg az elkövetett rengeteg bűncselekmény ellenére sem lehet kiutasítani az országból, köszönhetően a német bevándorláspárti törvényeknek.

Hatem H. 2015-ben érkezett Németországba, és úgy tűnik hamar feltalálta magát új otthonában, Plauen városában hiszen szinte azonnal betagozódott az "Alagút" nevű helyi bűnbandába, amely a városközpontban lévő alagútról kapta a nevét.

Ahogy arról a 888 beszámol, Hatem H-t mostanáig is elítélték kisebb-nagyobb bűncselekmények miatt, de mindezidáig megúszta hosszabb börtönbüntetés nélkül, azonban most úgy néz ki mégis az igazságszolgáltatás horgára akad, mivel további 13 bűncselekményt is a számlájára lehet írni. Így hosszú, akár 15 éve börtönbüntetés várhat rá.

A szír migráns 400 bűncselekményt, főképp fenyegetést, rablást és fizikai bántalmazást követett el az elmúlt három évben a fentebb már említett alagút környékén.

A vélhetően nem „agysebész" vagy „vegyészmérnök" végzettségű bevándorló legutóbb azért került 8 hónapra lakat alá, mivel megkéselt egy járókelőt, illetve sörösüveggel fejbe vágott egy másik embert.

A németországi abszurd, bevándorláspárti törvényeknek köszönhetően, valószínűleg, a várható súlyos ítélet ellenére sem lehet kitoloncolni az európai országból Hatem H-t, mivel erről csak a német bevándorlási hivatal dönthet.