A kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett, meg fogja védeni a jogaikat, de az érdeke "nem a balhé, hanem a megoldás" - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az M1 aktuális csatornának, miután New Yorkban tárgyalt Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel.

Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, abban állapodtak meg, hogy a helyzetet csak konzultációkon keresztül lehet megoldani. Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az ukrán oktatási miniszter június 5-ére konzultációra hívta a kárpátaljai magyarok szervezeteinek vezetőit.

Remélik, hogy ez a konzultáció is közelebb visz a megoldáshoz - tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán külügyminiszter elfogadta a magyar javaslatot, így Beregszászon június második felében összeül egy kormányközi munkacsoport az oktatási törvény ügyében. A munkacsoportban részt vesz a két külügyminiszter, az oktatással foglalkozó tárcák vezetői, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői.

A miniszter azt mondta: biztos abban, hogy ezeken a konzultációkon keresztül el tudnak jutni addig, hogy meg tudják védeni a kárpátaljai magyarok jogait.

A magániskolák kivételek lehetnek

Arra a kérdésre, milyen feltételekhez köti a kormány, hogy Magyarország támogassa a NATO-Ukrajna-csúcs összehívását, valamint a miniszteri szintű egyeztetéseket, Szijjártó Péter közölte: világos feltételrendszer van, ennek egyik eleme, hogy

kezdődjön valódi párbeszéd az ukrán kormány és a magyar nemzeti közösség képviselői között. Ez megtörtént azzal, hogy az ukrán oktatási miniszter a jövő hétre találkozót kezdeményezett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel - tette hozzá.

Emellett - fűzte hozzá - azt kérték, hogy 2023-ig függesszék fel az új ukrán oktatási törvény végrehajtását, és erről még szükség lesz további tárgyalásokra.

Szijjártó Péter kitért arra is: a Velencei Bizottság is foglalkozott azzal, hogy a magániskolák jelentsenek kivételt a törvény hatálya alól, és itt sem zárkóznak el az ukránok a tárgyalás elől. Ezért reméli, hogy a kormányközi munkacsoport ülésén ez is előkerül - tette hozzá.

Az amerikai külügyminiszterrel tárgyal szerdán

A külgazdasági és külügyminisztert kérdezték arról is, hogy szerdán Washingtonban tárgyal az amerikai külügyminiszterrel.

Azt mondta, beszélnek majd a gazdasági együttműködés további fejlesztéséről, energiadiverzifikációs folyamatokról - hiszen Donald Trump amerikai elnök korábban Varsóban beszélt arról, hogy a közép-európai energiaellátás biztosításában az Egyesült Államok is szeretne szerepet adni -, valamint a védelmi együttműködési megállapodás megújításáról.

Jelezte: nyilvánvalóan előkerülnek olyan regionális kérdések is, amelyek szempontjából az ukrán külügyminiszterrel folytatott tárgyalás is fontos lehet.

Ötödik osztálytól csak ukránul tanulhatnának a diákok

Az ukrán parlament által tavaly szeptemberben elfogadott új oktatási törvénynek az oktatás nyelvéről szóló 7. cikke több ország, köztük a szomszédos Magyarország, Románia és Lengyelország heves tiltakozását váltotta ki.

A jogszabály ezen cikke kimondja: Ukrajnában az oktatás nyelve az ukrán. Ennek megfelelően a nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatása - az ukrán mellett - csak az első négy osztályban lesz engedélyezett, az 5. osztálytól felfelé minden tantárgyat ukránul oktatnak majd.

Az érintett nemzeti kisebbségek szervezetei szerint a 7. cikk sérti Ukrajna alkotmányát, több hatályos törvényét, továbbá nemzetközi egyezményekben és megállapodásokban vállalt kötelezettségeit.