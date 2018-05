Szélsőséges iszlamista volt a belgiumi muszlim terrorista

Május 29-én egy a börtönben radikalizálódott, „Allahu Akbar”-t kiabáló muszlim férfi a belgiumi Liege városában megölt két rendőrt és egy civilt. A férfi egy gimnáziumba is bejutott, de végül a rendőrök agyonlőtték. Most a belga belügyminiszter azt közölte, hogy az egy napja a börtönből kiengedett férfi már szabadulása napján is gyilkolt. Közben kiderült, hogy a titkosszolgálat számontartotta őt, mint szélsőséges iszlamistát.