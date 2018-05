Steve Bannon: A történelem a mi oldalunkon áll

Trump jelmondata, az „America first” nem az Egyesült Államok elszigetelődését jelenti, épp ellenkezőleg. A globalizáció visszafordulóban van. Attól még nincs vége a demokráciának, hogy fenéken billentjük a politikai elitet – nyilatkozta a Figyelőnek Steve Bannon, a Breitbart News korábbi ügyvezetője, Donald Trump elnöki kampányának főtanácsadója, majd kormányzása első hét hónapjában az amerikai elnök stratégiai főtanácsadója.

Bannon a Figyelőnek úgy fogalmazott, a Breitbart News sikerét az alapozta meg, hogy egyfajta kombinációját alkották meg a bulvárlapok gyorsaságának és a mély, részletes elemzésnek. Olyan tudósítói-beszállítói hálózatot alakítottak ki, amellyel a hagyományos média nem tudott versenyre kelni.

Fontos volt az is, hogy megkülönböztessék magukat a konzervatív média nagyágyújától, a Fox News-tól. A teljes jobboldali média tőle függött, amely ebben a helyzetben ellustult, elkezdett véleményújságírást folytatni, a Breitbart ezzel szemben a tényekre és az elemzésre helyezi a hangsúlyt.

Az amerikai elnök volt főtanácsadója szerint Obama és Clinton a globalista elit részei voltak. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy

az „America first” nem az Egyesült Államok elszigetelődését jelenti, éppen ellenkezőleg.

Arra utal, hogy az Egyesült Államok sokkal inkább elkötelezett a külpolitikában, mint az Obama-érában, viszont az amerikai érdekek mentén. Irán esetében nemcsak az a központi kérdés, hogy van-e atombombája vagy nincs, hanem az is, hogy képes-e tovább működtetni a palesztin Hezbollah terrorszervezeteit például Irakban, Szíriában vagy újabban Jemenben. Az amerikai érdek az összes globális válsággócban jobban megjelenik, mint valaha, Trump már kormányzása első évében fizikailag is felszámolta az Iszlám Kalifátust. Obama idejében az iszlám terroristák termőföldek, olajlelőhelyek felett diszponáltak, az ottani lakosok adót fizettek nekik. Ez pont az ellenkezőjét mutatja annak, amivel Trumpot vádolják: nem elszigeteli Amerikát, hanem éppenséggel bevonja a konfliktusokba és rendezi azokat.

Bannon szerint a Trump elnök által is használt „lecsapoljuk a mocsarat” kifejezés arra a politikai elitre vonatkozik, amelyet Brüsszelben vagy Davosban is lehet látni. Hasonló helyzet alakult ki az Egyesült Államokban is a tanácsadók, vállalati lobbisták, Wall Street-i bankárok, politikusok révén. A washingtoni mocsár lecsapolására nem elég egy elnöki ciklus, az egy életen át tartó munka. Egy elnöki ciklus arra elég, hogy az elnök megmutassa, milyen irányba tart az adott elnöki politika – fogalmazott Bannon.

Az európai politikai helyzettel kapcsolatban Bannon elmondta, hogy a globalizációs trend itt is visszafordulóban van, elég csak az olasz választásokra utalni. De hasonló a cseh, az osztrák, a magyar, a lengyel, de akár az amerikai helyzet is.