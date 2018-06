Brüsszel akarata ellenére megalakult az új olasz kormány

Véget ért a hónapokon át tartó politikai válság Olaszországban, az államfő Giuseppe Contét bízta meg a kormányalakítással. A jobb- és baloldali pártokból álló szövetség közel 90 nap után tudott kormányt alakítani. Az új olasz kormány délután tette le a hivatali esküt. Korábban óriási viták voltak Sergio Mattarella államfő és a választásokon nyertes Öt Csillag Mozgalom és a Liga között. Szabó Dávid, a Századvég külügyi igazgatója szerint a pénzpiacok számára egy a lényeg, hogy az olaszok véletlenül se próbáljanak meg olyan gazdasági-társadalmi ösvényre lépni, mint a lengyelek, vagy korszakalkotóként a magyarok.

Nem lesz szakértői kormánya Olaszországnak, miután Guiseppe Conte kormányalakítási névsorát elfogadta Sergio Mattarella olasz államfő, így közel 90 napos egyeztetés után megalakult a koalíciós kormány az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga tagjaiból. A miniszterek letették az esküt. A korábban kritizált gazdasági miniszteri tárcát Giovanni Tria gazdasági professzor kapta. Tria a korábbi jelölthöz képest kevésbé szkeptikus a valutaövezettel kapcsolatban, és nem szorgalmazza az eurózónából való kilépést.

Az új miniszter maga az Európai Unió gazdaságpolitikájával nem ért egyet és fiskális reformokat sürget, továbbá bírálja az unión belül Németország szerepét, melynek nagy a kereskedelmi többlete az uniós kereskedelmi partnereivel szemben. Az Öt Csillag Mozgalom és az Északi Liga korábbi gazdasági miniszteri jelöltje, Paolo Savona a súlytalanabb Európai Uniós ügyekért felelős tárcát kapja.

19 miniszter lépett hivatalba

Az M5S és a Liga színei alapján "sárga-zöldnek" elnevezett leendő római kormány 19 miniszteréből hét az M5S embere, hat a Ligáé, és további hat szakértő is bekerül a miniszteri csapatba. A kabinet tagjai között öt nő lesz.

A jobbközép Il Giornale azt hangsúlyozta, hogy a szakértői kormány alakítását elutasító két populista párt most maga is szakértőkre szorul. Az újság szerint Matteo Salvini, a Liga vezetője azért egyezett bele Paolo Savona áthelyezésébe, mivel észrevette, hogy a túlzottan elhúzódó kormányalakítás végül őt is gyengíti, másrészt az észak-olaszországi vállalkozói rétegnek sem volt kedvére egy olyan pénzügyminiszter-jelölt, aki ki akarta vezetni Olaszországot az euróövezetből.

Az Il Giornale emlékeztetett arra, hogy az új kormány több száz új vezetőt készül kinevezni az olasz közigazgatás és az állami részesedésű nagyvállalatok élére. Mattarella, Di Maio és Salvini elégedett, de egyikük sem örül ennek a kompromisszumos kormányalakításnak - vélte az Il Giornale.

Durván fenyegetett a német biztos

Az államfő és a koalíciós pártok közötti vita Paolo Savona kapcsán robbant ki. Mattarella nem tudta elfogadni a politikust, majd ezt követően Günther Oettinger uniós költségvetési biztos egy német lapnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy majd a pénzpiacok megmutatják az olaszoknak, hogy nem érdemes jobb- és baloldali populistákra szavazni.

Mindezzel kapcsolatban Szabó Dávid, a Századvég Alapítvány külügyi igazgatója azt mondta, Oettinger elég praktikus politikus, alapvetően a pénzpiacok embere. Az ő szempontjukból egy a lényeg, hogy az olaszok véletlenül se próbáljanak meg olyan gazdasági-társadalmi ösvényre lépni, mint amilyennel a lengyelek, korszakalkotóként a magyarok vagy például az osztrákok próbálkoznak. Ez nagyon kényelmes helyzet a pénzügyi piacoknak és az Európai Központi Banknak is. Olaszországot túszul ejtette az uniós politikai elit, mind gazdasági, mind politikai értelemben. Ezt látjuk a bevándorláspolitika, az eurózóna-tagság, és a gazdaságpolitika kapcsán is.

