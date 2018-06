Kozma Orsi és a Berettyán testvérek a Sláger Témában

A legalább háromféle formációban egyszerre szereplő Kozma Orsi és a Nemzeti Színház fiatal színész testvérpárja, Berettyán Sándor és Berettyán Nándor lesz Kalmár Tibor vendége a Sláger Téma vasárnapi adásában.

Június 3-án a Sláger Téma első órájának vendége Kozma Orsi lesz, aki már gyerekkorától énekesnőnek készült, pályája elején mégis elgondolkodott azon, hogy színésznő legyen. Hogy milyen színdarabokban és kikkel játszott együtt, kiderül a vasárnap esti rádióműsorból, ahogy szó esik majd a zenei áttörést hozó Kalózok című filmről is.

Persze a sikeres, ám mégis folyamatos útkeresésnek megélt zenekari- és szólókarrierjéről is mesélni fog, valamint egy különleges zenei estről, a Woody és a Swingről is. Sőt, arra is fény derül, „hányféle" Kozma Orsi létezik, és hogy min múlott, hogy a Pa-Dö-Dő helyett a Cotton Club Singers tagja lett a Jazz+Az-t követően.

Berettyán Sándor és Berettyán Nándor is Kalmár Tibor vendége lesz. A Nemzeti Színház Kaposváron végzett színész testvérpárja elárulja majd, miért is érdemes színházat csinálni, és hogyan élték meg, hogy Vidnyánszky Attila rögtön a mélyvízbe dobta őket. Szó esik a katartikus élmények sorát hozó Csíksomlyói Passió, az Egri csillagok és a Woyczek színdarabokról, de az is kiderül, hogy ősztől milyen premierekben láthatjuk majd őket a Nemzeti Színház színpadán.

Vasárnap este 8 és 10 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Kozma Orsival és a Berettyán testvérekkel, valamint a házigazda Kalmár Tiborral és a legnagyobb slágerekkel.