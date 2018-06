Vádat emeltek Salah Abdeslam egyik társa, a gyilkossági kísérlet miatt nemrég 20 év börtönre ítélt Soufien Ayari ellen a 2016-os brüsszeli robbantások miatt - közölte a belga szövetségi ügyészség.

A 24 éves tunéziai férfi ellen terrorszervezetben való részvétel vádjával indult eljárás.

A hatóságok szerint Abdeslam volt a főszervezője a 2015. novemberi párizsi terrortámadásoknak, Belgiumban azonban tavasszal másik ügyben, gyilkossági kísérlet és tiltott fegyvertartás miatt kellett bíróság elé állnia társával, Ayarival.

Mindkettőjüket bűnösnek találták, és 20 év börtönre ítélték.

Soufien Ayari ellen most a 2016. március 22-i, 32 halálos áldozatot követelő brüsszeli öngyilkos merényletekkel kapcsolatban is vádat emeltek.Sajtóhírek szerint a lépés az Abdeslam elleni eljárás előtt is megnyithatja az utat, de erről a belga fővárosban végrehajtott robbantások ügyében eljáró bíróság fog dönteni.

Az üggyel kapcsolatban eddig kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat, közülük hatan őrizetben vannak.A párizsi és a brüsszeli terrortámadás elkövetőjeként is az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet jelentkezett.