Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, egy afrikai migráns szerda este hét óra körül egy Kölnből Flensburgba közlekedő Intercity vonaton összeütközésbe került egy 22 éves brémai rendőrnővel és egy 35 éves kölni férfival, akikre késsel rátámadt és a férfit meg is sebesítette. A szolgálaton kívül, de egyenruhában utazó rendőrnő agyonlőtte az agresszív támadót. Azóta több részlet is kiderült a támadásról.