Ötvenöt méter magasan rekedtek a hullámvasút utasai

55 méter magasan rekedtek egy hullámvasúton a látogatók több mint fél órára, egy technikai hiba miatt a híres Alton Towers vidámparkban, amikor egyszerre három hullámvasút is leállt.

Az angliai Alton Towers élményparkot évente mintegy 2.800.000 látogató keresi fel. A népszerű vidámpark egyik fő látványossága a világ első függőleges hullámvasútjaként is emlegetett Oblivion. Ezen a hullámvasúton rekedtek fenn a látogatók, május 31-én, egy műszaki hiba miatt - írja a Mirror.

Az Oblivion:

A park dolgozóinak több mint fél órájukba telt el mire sikerült megoldaniuk a helyzetet: egy biztosnági lépcsőn vitték le őket. De a park két másik hullámvasútja is meghibásodott azon a napon.

A The Wicker Man 20 percig nem üzelemt, míg a Galactica 11 percig.

Az Alton Towers szóvivője szerint számtalan oka lehet annak, ha egy hullámvasút leáll: akár egy leejtett mobiltelefon vagy az is, ha egy látogató rosszul lesz. A rendszer újraindítása pedig időbe telik, ami több perces késést is okozhat. Ez történt itt is, de mindig igyekeznek a lehető leggyorsabban és biztonságosabban megoldani a felmerülő problémákat.