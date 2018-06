Night Stalker, vagyis Éjszakai Lopakodó - így nevezték Richard Ramirezt, mert úgy lopakodott, mint egy patkány az éjszakában. Az otthonaikban várta áldozatait, és amikor kihunytak a fények, a kiszemelt áldozatoknak csak percei maradtak. A sorozatgyilkos egy év alatt 13 embert gyilkolt meg, összesen 25-öt megerőszakolt, kirabolt, megcsonkított. Jellemző volt rá, hogy sátáni jeleket hagyott a helyszíneken.

Richard Ramirez a Texas állambeli El Pasóban született 1960. február 29-én, szülei ötödik, legfiatalabb gyerekeként. Az apja korábban rendőr volt, később pedig egy vasúti társaságnál dolgozott. A férfi rendszeresen erőszakoskodott a családjával, a kis Richardnak nehéz gyerekkora volt.

A fiúnak többször megsérült a feje. Kétévesen ráesett egy komód, a levált a homloka, 35 öltéssel varrták össze, 5 éves korában pedig lefejelt egy hintát a parkban és elájult. Úgy megsérült, hogy epilepsziás rohamai voltak egészen kamaszkoráig. 10 évesen már rendszeresen szívott marihuánás cigarettát.

Izgalmas fotókat látott

12 éves volt, amikor idősebb unokatestvére, Miguel (Mike) Ramirez hazatért a vietnámi háborúból.

A férfi olyan fényképeket mutatott a gyereknek, amelyeken holttestek, megcsonkított emberek és levágott női fejek voltak.

De előkerültek olyan fotók is, amelyeken Mike vietnámi nőket erőszakol meg. Mike tanította meg Richardot arra, hogyan kell csendben lopakodni, és gyilkolni. Eközben a kisfiú egyre nehezebben viselte el, hogy az apja rendszeresen megveri, de még gyenge volt ahhoz, hogy visszaüssön. Elmenekült otthonról. Sokszor a temetőben éjszakázott.

Gyilkosság élőben

Egy évvel a szökése után, 13 éves korában Richard végignézte, ahogy Mike

közvetlen közelről fejbe lövi a feleségét.

A férfit letartóztatták, a fiatal Ramirezt pedig a nővéréhez és annak férjéhez költöztették. Ott szokott rá az LSD-re és náluk szeretett bele a sátánizmusba is,

Mivel unokatestvérét beszámíthatatlannak ítélte a bíróság, elmegyógyintézetbe zárták, ahonnan nem tudta tartani a kapcsolatot Ramirezzel. A fiú kamaszodni kezdett, és egyre kevésbé tudta eldönteni, mit szabad és mit nem.

Számára a szexualitás összemosódott az erőszakkal.

Egy szállodában dolgozott nyári munkásként, amikor megpróbálta megerőszakolni az egyik vendéget. A nő férje összeverte Ramirezt. A fiút közben a középiskolából is kirúgták, mert állandóan elaludt az órákon. 22 évesen Kaliforniába költözött, ahol kezdetét vette a gyilkosságsorozat.

Tizenhárom

1984. április 10-én a 9 éves Mei Lungot holtan találták egy szálloda pincéjében, ott, ahol Ramirez élt. A kislányt összeverték, megerőszakolták, majd egy vascsővel leszúrták. Mei Lung volt Ramirez első áldozata. Akkor még senki sem gyanakodott a férfira.

1984. június 28-án a Los Angeles-i Eagle Rock negyedének egyik házában holtan találtak a 79 éves Ennie Vincow-ra. A nő ki volt kötözve az ágyához. Megerőszakolták, és olyan erővel állították bele

a kést a torkába, hogy csaknem levágták a fejét.

A hálószobában és a fürdőszobában mindent vér borított, a lakást pedig teljesen kifosztották. Először mindenki egy közönséges gyilkosságnak gondolta az esetet. Még nem tudták, hogy ez egy sorozat része.

Richard Ramirez tíz hónapot várt, mielőtt újra gyilkolt volna. 1985. március 11-én a 22 éves Maria Hernendez éppen autójával állt be a garázsba, amikor Ramirez rálőtt. Eltalálta a nő kezét. Ramirez ráugrott Mariara és megrugdosta, majd ott hagyta és bement a lakásba, ahol fejbe lőtte Maria szobatársát, Dayle Okazakit. Kifele még odafordult Mariahoz, aki könyörögni kezdett, hogy ne lőjjön még egyszer. Ramirez megállt, majd elszaladt. Alig egy órával a támadás után Ramirez kirángatta az autójából a 30 éves joghallgatót, Tsai-Lian „Veronica" Yút, és egy sorozatot eresztett belé.

A média felkapta a gyilkosságokat.

Ramirezt rothadó fogú, göndörhajú és dülledt szemű őrültként írták le,

aki nem ismer könyörületet.

Maria Hernendez pedig elmondta a rendőröknek, hogy egy AC/DC felíratú sapkát viselt a támadója. Az ausztrál rockbandának akkoriban jelent meg a Highway to Hell című albuma. Ramriez fanatikus rajongójuk volt, akit megiheletett a zenekar egyik dalszövege, a Night Prowler, vagyis Éjszakai Portyázó, ami így hangzott:

Félsz lekapcsolni a lámpát

Mert zakatol az agyad nagyon

Mi volt az a zaj odakint?

Mi az az árny az ablakon?"

Az újságokban és a televizíóban azonban csak Éjszakai Lopakodóként emlegették.

Ramirez tíz nappal később betört a Zazzara házaspár otthonába, és fejbe lőtte az alvó Vincent Zazzarát. A feleséget megverte, megkötözte, majd átkutatta a házat. A nőnek sikerült kiszabadulnia, és elővennie egy puskát, mielőtt azonban a gyilkosra lőhetett volna, Ramirez észrevette.

Megölte a nőt, levetkőztette és összevagdosta a holttestét. A sebek egy T alakot formáltak.

De ezzel még nem végzett, Kinyomta a nő szemét és elmenekült. A nyomozók már sejtették, hogy egy sorozatgyilkossal van dolguk. Ramirez nem nyugodott. Két hónap múlva újra lecsapott.

1985. május 14-én a Monterey Parkban betört William Doi otthonába. A férfit fejbe lőtte, feleségét, Lilie Doi-t pedig addig verte, amíg az asszony el nem árulta, hogy hol tartják az értékeiket. Azután az ágyhoz bilincselte a nőt, kifosztotta a házat, majd visszatért, és megerőszakolta Lilliet. A nő belehalt a sérüléseibe.

Május 29-én ölte meg a 83 éves Mabel Bell-t és 81 éves húgát, Florence-et. Egy kalapáccsal verte, majd megkötözte őket és áramot vezetett a testükbe. Az idősebbik asszonyt megerőszakolta, és egy pentagramot rajzolt a nő combjára. Két nappal később találtak rájuk. Még éltek, de kómába kerültek, később a kórházban meghaltak.

Másnap Carol Kyle-hoz tört be. A nő arra ébredt, hogy valaki zseblámpával világít a szemébe, majd egy fegyveres férfi rángatja ki az ágyából. A nőt megkötözte, a 11 éves kisfiát pedig a szekrénybe zárta. Carolt is megerőszakolta, aki mindennek ellenére együttérzést mutatott a férfi iránt.

„Nagyon boldogtalan élete lehetett, hogy ezt tette velem" - mondta a nő Rmaireznek, aki erre azt válaszolta:

Nem tudom, hogy miért hagylak életben! Másokat megöltem." Ramirez a nőt is a szekrénybe zárta, kirabolta a lakásukat, majd eltűnt.

A következő áldozatát azonban már nem kímélte. Június 27-én átvágta Patty Elaine Higgins torkát, öt nappal később pedig halálra szurkálta a 75 éves özvegyet, Mary Louise Cannont. Július 5-én egy 16 éves lányt, Whitney Bennett-et szemelte ki magának. Egy kerékkulccsal fejbe verte, majd egy telefonzsinórral fojtogatni kezdte a fiatal lányt. A telefonzsinor viszont szikrázni kezdett közben, amit a sátánista férfi Isten közbeavatkozásának gondolt, megijedt és elmenekült. Whitney túlélte a támadást, de a fejét 478 öltéssel kellett összevarrni.

Joyce Lucille Nelson már nem volt ilyen szerencsés. A nappaliban aludt, amikor Ramirez rátámadt: halálra verte és rugdosta a nyugdíjas asszonyt. A cipőjének nyomát megtalálták áldozata fején.

Július 20-án vett magának egy machetét, amivel betört Lela és Maxon Kneiding házába. Fejbe lőtte a házaspár mindkét tagját, majd megcsonkította a holttestüket. Néhány óra múlva már egy másik házban volt.

Chainarong Khovananth-ot fejbe lőtte, majd a férfi feleségét megerőszakolta, megverte és orális szexre kényszerítette.

Azután kirabolta a házat, végül pedig megerőszakolta a házaspár nyolc éves kisfiát is.

Eközben a rendőrség azért küzdött, hogy megtalálják. Azt ugyan tudták, hogy egy sorozatgyilkos szedi áldozatait, de mégsem lehetett egyértelműen összekapcsolni a gyilkosságokat. Ramirez ugyanis többféle eszközt is használt. Fegyvert és kalapácsot is.

Megerőszakolt fiatal nőket, és idős asszonyokat, meg gyerekeket is. Volt olyan áldozata, akit megcsonkított, volt olyan, akit nem, néhányat pedig életben hagyott. Egy közös volt azonban az áldozataiban. Mindig nyugodt, kisvárosi részen vadászott, és olyan házakat választott, amelyeknek falai halvány színekre voltak festve. Általában nyitott ablakon, vagy a nyitva hagyott ajtón át jutott be.

Nem volt ez másképp augusztus 6-án sem, amikor is Virginia Peterson otthonát szemelte. A nőt fejbe lőtte, túlélte a támadást. A szomszéd ágyon fekvő férj felébredt a lövésre, és rátámadt Ramirezre, aki megfutamodott.

A sikertelen gyilkossági kísérlet annyira feldühítette Ramirezt, hogy 3 nap múlva rátámadt egy másik házaspárra. Sakina Abowath-t megbilincselte, megverte, és többször megerőszakolta, miután lelőtte a nő férjét. Arra kényszerítette,

esküdjön meg a sátánra, hogy nem fog sikítani.

Pár nap múlva fejbe lőtte Peter Pan-t, és feleségét is. A falra pentagramokat rajzolt, ahogy a holttestekre is.

Egy óvatlan lépés

Ramirez augusztus 24-én ellopott egy autót Los Angeles déli részén. Betört William és Inez Erickson házába. A férfit fejbe lőtte, a nőt pedig megerőszakolta, miközben ráparancsolt a nőre, hogy mondja azt szeretem a sátánt". Ezután Ramirez kirabolta a házat és elhajtott. Egy olyan autóval, amit Inez Erickson meglátott, és amelynek rendszámát a szomszédban lakó fiú felírta. A rendőrség kiadta a körözést a kocsira: két nap múlva meg is találták Wilshire-ben. Ramirez ugyan letörölgette az ujjlenyomatait, de a nyomozók lézerrel is átvizsgálták az autó belsejét, amely képes volt felfedni a nyomokat.Ez alapján beazonosították Ramirezt, akit többször elkaptak már kábitószerbirtoklás miatt.

Kiadták a körözést ellene, és egy sajtótájékoztatón azt mondták:

Már tudjuk ki vagy, hamarosan mások is megismernek, akkor pedig már nem lesz hová bujnod."

Minderről Ramireznek fogalma sem volt, egészen augusztus 30-ig. Ezen a napon meg akarta látogatni a testvérét, ezért felült egy buszra és elindult Tucsonba. Ekkor hallotta meg, hogy egész Arizona őt keresi. Újra Los Angeles felé vette az irányt, de a buszpályaudvarokat már rendőrök figyelték. Betért egy kisboltba, hogy ott várakozzon, de a pénztárnál meglátta a La Opinion nevú spanyol újságot, a címlapon az arcképével.

A vásárlók és a pénztáros is felismerte, ezért kirohant az üzletből.

Az utcán valaki felkiáltott:

Itt az Éjszakai Lopakodó!" Megszorult a hurok

Amikor Ramirez meghallotta a szirénákat, bekopogott egy házba. Egy nő nyitott ajtót, akitől segítséget kért, de az becsapta az ajtót a gyilkos orra előtt. Ramirez a szomszédos utcába rohant, ahol megpróbált kirángatni egy nőt a kocsijából, de többen az asszony segítségére siettek, és rátámadtak a férfira. A sorozatgyilkos bemászott egy kertbe, ahol megpróbált ellopni egy Ford Mustangot. Az autót éppen egy 56 éves férfi, Faustin Pinon szerelte. Amikor megértette, hogy mire készül Ramirez, megpróbálta megállítani, de nem sikerült neki. A sorozatgyilkos elfutott, de nem jutott messzire.

Az utca túloldalán ugyanis egy férfi meghallotta Pinon kiabálását, és

egy acélrúddal rátámadt Ramirezre: leütötte a menekülő sorozatgyilkost.

Eközben többen összegyűltek az utcában, és ütni-verni kezdték. Majdnem agyonverték mire megérkeztek a rendőrök és elfogták Ramirezt.

„Hányingerem lesz maguktól"

Ramirez tárgyalása 1988. július 22-én kezdődött. Az első napon a sorozatgyilkos azt kiabálta:

Üdvözlégy, Sátán!"

- miközben egy pentagramot rajzolt a levegőbe.

Mindenkiben benne van a jó és a rossz is. Én 100%-ig gonosz akartam lenni, de nem ment. Néha túl nyugis vagyok. De a legtöbb ember tudja palástolni a haragját és a gyűlöletét, én nem. Az én gyűlöletem olyan szintre emelkedett, amit már nem bírtam elviselni, még a fejem is belefájdult. Szóval ha bedühödök, az egy elég extrém dolog. Nincsen köztes állapota"

- mondta.

Richard Ramirezt 1989 szeptember 20-án elítélték 13 gyilkosság, 5 gyilkossági kísérlet, 11 szexuális támadás és 14 betörés miatt, de a feltételezések szerint, sokkal több lehetett a számláján. A férfi sosem bánta meg a tetteit.

Szeretek embert ölni! Szeretem nézni, ahogy meghalnak. Fejbe lövöm őket, akkor vonaglanak, és össze-vissza vergődnek, azután hirtelen mindennek vége. Vagy beléjük vágom a kést, és figyelem, ahogy az arcuk igazán fehér lesz. Szeretem a vért. Mindannyiunk kezében megvan az erő arra, hogy gyilkoljunk, de a legtöbb ember fél használni ezt. Azok, akik nem félnek ettől, az életet is kontroll alatt tartják." - mondta a bíróságon, és hozzátette:

Hányingerem lesz maguktól, maguk férgek. Egytől egyig képmutatók. Nem értenek meg engem. Ezt nem is várom maguktól. Nem képesek rá. Én túl vagyok azon, amit maguk képesek felfogni, túl vagyok jón és rosszon."

A tárgyalás költsége 1,8 millió dollár volt, ami akkor

Kalifornia történetének legdrágább perének számított.

1989. november 7-én halálra ítélték, gázkamrát javasoltak.

A sátánista gyilkos halála

Ramirez 23 évet várt a kivégzésére a halálsoron. Ez idő alatt rengeteg nő küldött levelet a börtönben, melyekben szerelmet vallottak a sorozatgyilkosnak. Egyiküket, Doreen Lioy Ramirez el is vette feleségül 1996-ban. A nő azt állította, hogy amíg mások a gonoszt és a gyilkost látják Ramirezben, addig ő őszintén szereti és látja szörnyűségeken átment, nehéz sorsú gyereket is.Azt is mondta, hogy ha kivégzik a férjét, ő öngyilkos lesz.

Ramirez 2013-ban rosszul lett, ezért átszállították a Marin Megyei Kórházba, de pár nappal később meghalt. Az orvosi jelentésben májelégtelenséget írtak a halál okára, de később pontosítottak, hogy krónikus kábítószer használat és a hepatitis C vírusfertőzés végzett vele 2013. június 7-én, 53 éves korában.