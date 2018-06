Soros György napokban publikált cikke ismét bizonyította, amit mi már eddig is tudtunk: a spekuláns bevándorlókkal akarja elárasztani Európát, a nemzetállamok útban vannak neki, azt akarja, hogy minden hatalom Brüsszelnél, azaz a Soros által irányított NGO-knál összpontosuljon. Soros György emberei mindenhol ott vannak, az új migrációs útvonalon is megvetették a lábukat. Soros szervezetei (melyeket a Nyílt Társadalom Alapítványán keresztül finanszíroz) a migrációt mint pozitív folyamatot igyekeznek bemutatni a társadalom számára, segítséget nyújtanak az illegális bevándorlóknak, és azon dolgoznak, hogy lazítsanak a bevándorlási rendszer "merevségén". Az új nyugat-balkáni útvonal Albániát, Montenegrót, Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot és Szlovéniát érinti. Most megmutatjuk, hogyan hálózta be Soros György ezeket az országokat is.