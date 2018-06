Egy szolgálaton kívüli FBI-ügynök véletlenül meglőtt egy embert, miközben táncolt és hátraszaltózott a tömeg előtt egy denveri bárban.

Az ügynök a Mile High Spirits and Distillery nevű bárban táncolt a tömeg közepén, a férfi ekkor még egy hátraszaltót is bemutatott. A mutatvány jól sikerült, leszámítva, hogy ugrás közben elejtette a pisztolyát. Ekkor még nem is történt nagyobb baj,

azonban amikor fel akarta venni a fegyverét, az elsült, és eltalálta az egyik vendéget.

Ezután a videófelvételen az látszik, ahogy az ügynök kezeit felemelve elsétál, de nem abba az irányba, mint amerre a fegyvere elsüt.

A médiában elterjedt képeken az látszik, ahogy a meglőtt férfi a földön fekszik, és a mentők ellátják a lábszárát - írja a Sky News.

A coloradói rendőrség azt mondta, a pisztoly a férfi pisztolytáskájából esett ki szombat kora hajnalban. Megerősítették, hogy a meglőtt férfit egy helyi kórházba vitték, nem életveszélyes sérüléssel.

Az FBI szóvivője azt mondta, jelenleg vizsgálják a baleset körülményeit, a nyomozás jelen pillanatában nem mondhatnak többet. Azt sem mondták el, milyen fegyverhasználati protokoll érvényes a szolgálaton kívüli ügynököknél.