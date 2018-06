Soros György megtámadta a bevándorlásellenes olasz kormányt

Alig alakult meg a Guiseppe Conte vezette új olasz kormány, Soros György máris megtámadta azt a bevándorlásellenessége miatt. Matteo Salvini belügyminiszter azonban keményen visszavágott, és Magyarországban lát új szövetségest.

Szombaton letette esküjét az új római adminisztráció, a bevándorláspárti milliárdos pedig rögtön támadást intézett ellene - írja a 888.hu.

Soros mondanivalóját egy viszonylag jól bevált hazugsággal kezdte: Matteo Salvinit Vlagyimir Putyin orosz elnök bábjának nevezte, és minden bizonyíték hiányában arra utalt, hogy Moszkva pénzeli a pártját, a Ligát. Amikor tehát a migránspárti milliárdosnak nem tetszik a szabad és demokratikus választások kimenetele, és ennek eredményeképpen olyan kormány alakulása, ami nem az ő érdekeit szolgálja, akkor rögtön egy összeesküvés-elméletet kreálva, Putyint „sejti" a háttérben.

Magától értetődően kifejezte aggodalmát az általa pénzelt álcivil szervezetek révén Olaszországba hurcolt illegális migránsok sorsa miatt is, akiket Salvini ki akar toloncolni.

Egy másik véleménycikkében pedig Soros szokás szerint Magyarországot gyalázza. Azt írta: az Európai Uniót kívülről Trump Amerikája, Putyin Oroszországa, Erdogan Törökországa és Aszad Szíriája veszélyezteti. Belülről pedig Magyarország és Lengyelország azok, akik próbálják aláaknázni azokat az értékeket, amelyekre az uniót építették. Új veszélyforrásként természetesen Olaszországot tűnteti fel, a szokásos jelzőkkel illetve a római adminisztrációt.

A Liga egyik parlamenti képviselője, Claudio Borghi Aquilini azonban határozottan reagált a bevándorláspárti spekuláns vádjaira.

Szerinte azok, akik éveken át a migránsokon kerestek pénzt, NGO-kat finanszíroztak és embercsempészeket segítettek azért, hogy Olaszországot lerohanják, végre rájönnek, hogy vége a jó világnak.

Minden ürügyet ki fognak használni arra, hogy minket támadjanak - tette hozzá a politikus.

Olaszország szerepe pedig vitathatatlan, hiszen az egyik legfőbb útvonalnak számít a migránsok számára.

Ezenkívül azonban szimbolikus jelentősége is van az országnak, hiszen alapító tagja az Európai Uniónak, most azonban az olaszok is beálltak a Brüsszelt kritizálók egyre népesedő sorába.

Soros aggódik az új olasz kormány miatt? Akkor jó úton járunk – összegezte Claudio Borghi Aquilini.

Hétfőn Matteo Salvini is keményen visszavágott a bevándorláspárti spekulánsnak.

A helyi sajtó információi szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetést, aminek fő témája természetesen a migráció kérdése volt.A dolog lényege, hogy Magyarország és Olaszország közösen fog fellépni az EU soros elnökségét betöltő Bulgária migrációs javaslata ellen, és kísérletet tesznek majd az Európai Unió bevándorlási politikájának a megváltoztatása irányába.