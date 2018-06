Az ételek között bukkantak fel patkányok egy amerikai Burger Kingben – írja a Daily Mail.

Shantel Johnson múlt csütörtökön a Facebookra töltött fel egy videót arról, ahogy patkányok rohangálnak egy amerikai Burger Kingben a bontatlan hamburgerbucik között.

A Delaware-i Wilmingtonban található éttermet a videó hatására átvizsgálták az állami egészségügyi hatóságok is, akik azonnal bezáratták fertőzésveszély miatt. Állati ürüléket találtak nemcsak a bucik között, hanem a víztartály és a szirupokkal teli dobozok mellett is, sőt, csapdákkal egereket is elkaptak.

A Burger King szerint a kérdéses étterem nem az ő birtokukban van, a tulaj felel az üzemeltetéséért, akivel felvették a kapcsolatot: "Ki kell vizsgálnia az ügyet és meg kell tennie a szükséges lépéseket."

Az éttermet végül hétfőn nyitották ki újra, és ezentúl minden héten ellenőrizni fogják.